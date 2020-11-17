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شاهد.. كائن بحري غريب بشاطئ البرك يتغير شكله ولونه عند الاقتراب منه

رصدته عدسة "سبق" على الشاطئ الواقع بمنطقة عسير

تتميز الحياة البحرية بأنها متنوعة جدًّا، وتزخر بأنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح أمس السبت، كائنًا بحريًا غريبًا على شاطئ البرك بمنطقة عسير، يتغير لونه وشكله عند الاقتراب منه ويُخرج لسانه ويدخله بشكل سريع.

كائن بحري شاطئ البرك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كائن بحري غريب بشاطئ البرك يتغير شكله ولونه عند الاقتراب منه
سبق

تتميز الحياة البحرية بأنها متنوعة جدًّا، وتزخر بأنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح أمس السبت، كائنًا بحريًا غريبًا على شاطئ البرك بمنطقة عسير، يتغير لونه وشكله عند الاقتراب منه ويُخرج لسانه ويدخله بشكل سريع.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:40 AM

شاهد.. كائن بحري غريب بشاطئ البرك يتغير شكله ولونه عند الاقتراب منه

رصدته عدسة "سبق" على الشاطئ الواقع بمنطقة عسير

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سويد الحارثي - عسير
5
6,838

تتميز الحياة البحرية بأنها متنوعة جدًّا، وتزخر بأنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى من الكائنات الحية.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح أمس السبت، كائنًا بحريًا غريبًا على شاطئ البرك بمنطقة عسير، يتغير لونه وشكله عند الاقتراب منه ويُخرج لسانه ويدخله بشكل سريع.

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