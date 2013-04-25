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الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ لأسباب أمنية وصحية

لثلاثة أشهر بدأت اليوم.. تكليف الجيش والشرطة باتخاذ ما يلزم

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، أنه يأتي نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية سجلت، السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570، من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ لأسباب أمنية وصحية
سبق

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، أنه يأتي نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية سجلت، السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570، من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة".

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
10:48 AM

الرئيس المصري يعلن تمديد حالة الطوارئ لأسباب أمنية وصحية

لثلاثة أشهر بدأت اليوم.. تكليف الجيش والشرطة باتخاذ ما يلزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، أنه يأتي نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية سجلت، السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570، من ضمنهم 166457 حالات تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة".

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