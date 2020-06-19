ليبيا: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ماثلت ثلاث حالات للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تماثلت ثلاث حالات للشفاء.

وقال المركز، في بيان له، إنه تسلم 1358 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وبعد نتائج الكشف عن الفيروس أثبتت سلبية 1348 عينة بينها ثلاث حالات تماثلت للشفاء، فيما تأكدت إيجابية 10 عينات بواقع ست حالات جديدة وحالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب.