فريق طبي بـ"تخصصي الجوف" ينقذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية

باستخدام المنظار.. سببت انسداداً بمدخل المريء ومشكلات تنفسية

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، في إنقاذ طفلة عمرها 5 سنوات ابتلعت قطعة معدنية.

وأوضحت "صحة الجوف" أن الأشعة أظهرت وجود قطعة معدنية تسد مدخل المريء، وسببت للطفلة مشكلات تنفسية، وتمكن فريق طبي متخصص في جراحة الصدر من استخراج القطعة باستخدام المنظار دون أي تأثيرات جانبية.

وأبانت أن الطفلة في حالة صحية جيدة وخرجت من المستشفى ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي -به 300 سرير بمدينة سكاكا- أجرى خلال الشهر الماضي 75 عملية جراحية من بينها 48 عملية جراحة ليوم واحد.

من جانب آخر، أطلقت "الصحة" جائزة "وعي" في موسمها الثاني بمشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح الجائزة للأفراد المشاركة في أحد المسارات الخمس المختلفة، وتشمل فيديو توعوياً قصيراً، وتصميم إنفوجرافيك، وتصميم موشن جرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى مسار سناب شات، كما تم تخصيص جوائز نقدية للفائزين تبدأ في مسار الفيديو القصير من 150.000 ريال.

وإضافة إلى ذلك تم تخصيص منافسة لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص في المملكة، من خلال مشاركة المدرسة في إنتاج فيديو توعوي قصير للتوعية في أحد الموضوعات الصحية، حيث ستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 100.000ريال.

وُيمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على تفاصيل الشروط والمعايير ومعلومات الجائزة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة: www.w3iaward.com حيث سيتم استقبال الأعمال المشاركة على الموقع، وستستمر المسابقة في استقبال المشاركات حتى يوم السبت 21 رجب الموافق 7 إبريل المقبل.