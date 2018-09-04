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اليابان تلغي رحلات جوية بسبب الإعصار "جيبي"

ألغت السلطات اليابانية، اليوم، أكثر من 500 رحلة جوية وكثيراً من خدمات القطارات؛ تحسباً لوصول إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية إلى غرب اليابان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن من المتوقع أن يصل الإعصار "جيبي" إلى جزيرة شيكوكو أو شبه جزيرة كيي في جنوب غربي البلاد ظُهر اليوم، بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش)؛ متوقعةً هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في منطقة توكاي، وما يصل إلى 400 ملليمتر بمنطقتيْ كينكي وكانتو؛ بما في ذلك طوكيو، بحلول صباح الأربعاء.

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اليابان تلغي رحلات جوية بسبب الإعصار "جيبي"
سبق

ألغت السلطات اليابانية، اليوم، أكثر من 500 رحلة جوية وكثيراً من خدمات القطارات؛ تحسباً لوصول إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية إلى غرب اليابان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن من المتوقع أن يصل الإعصار "جيبي" إلى جزيرة شيكوكو أو شبه جزيرة كيي في جنوب غربي البلاد ظُهر اليوم، بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش)؛ متوقعةً هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في منطقة توكاي، وما يصل إلى 400 ملليمتر بمنطقتيْ كينكي وكانتو؛ بما في ذلك طوكيو، بحلول صباح الأربعاء.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
08:24 AM

اليابان تلغي رحلات جوية بسبب الإعصار "جيبي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
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ألغت السلطات اليابانية، اليوم، أكثر من 500 رحلة جوية وكثيراً من خدمات القطارات؛ تحسباً لوصول إعصار قوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية إلى غرب اليابان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن من المتوقع أن يصل الإعصار "جيبي" إلى جزيرة شيكوكو أو شبه جزيرة كيي في جنوب غربي البلاد ظُهر اليوم، بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت جرينتش)؛ متوقعةً هطول أمطار يصل منسوبها إلى 500 ملليمتر في منطقة توكاي، وما يصل إلى 400 ملليمتر بمنطقتيْ كينكي وكانتو؛ بما في ذلك طوكيو، بحلول صباح الأربعاء.

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