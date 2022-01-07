أمريكا تُسجِّل 705,264 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 705,264 إصابة جديدة، و1,577 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 57,898,239، فيما بلغ عدد الوفيات 829,740 حالة.
أمريكا تُسجِّل 705,264 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات يقترب من 58 مليونًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 705,264 إصابة جديدة، و1,577 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 57,898,239، فيما بلغ عدد الوفيات 829,740 حالة.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 705,264 إصابة جديدة، و1,577 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
أمريكا تُسجِّل 705,264 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات يقترب من 58 مليونًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 705,264 إصابة جديدة، و1,577 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 57,898,239، فيما بلغ عدد الوفيات 829,740 حالة.