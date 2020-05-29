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"نعود بحذر".. مركز التواصل الحكومي يُطلق الهوية الإعلامية للحملة

امتداداً لـ"#كلنا_مسؤول" بعد تحقيق النجاح والتفاعل الجماهيري

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية "#نعود_بحذر"، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتقوم فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع توخي الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، ويرمز إلى التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.

جاء إطلاق هذه الهوية امتداداً لهوية الحملة التوعوية "#كلنا_مسؤول" التي شاركت فيها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وحظيت بتفاعل كبير من قِبل الجمهور، وحققت نجاحاً واسعاً؛ الأمر الذي عكس حجم تكامل العمل المؤسسي.

وأصدر مركز التواصل الحكومي دليلاً إرشادياً لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط المنشور على حساب التواصل الحكومي في "تويتر"، ومن موقع التواصل الحكومي cgc.gov.sa.

وزارة الإعلام حملة نعود بحذر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نعود بحذر".. مركز التواصل الحكومي يُطلق الهوية الإعلامية للحملة
سبق

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية "#نعود_بحذر"، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتقوم فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع توخي الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، ويرمز إلى التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.

جاء إطلاق هذه الهوية امتداداً لهوية الحملة التوعوية "#كلنا_مسؤول" التي شاركت فيها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وحظيت بتفاعل كبير من قِبل الجمهور، وحققت نجاحاً واسعاً؛ الأمر الذي عكس حجم تكامل العمل المؤسسي.

وأصدر مركز التواصل الحكومي دليلاً إرشادياً لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط المنشور على حساب التواصل الحكومي في "تويتر"، ومن موقع التواصل الحكومي cgc.gov.sa.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:26 PM
اخر تعديل
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:37 PM

"نعود بحذر".. مركز التواصل الحكومي يُطلق الهوية الإعلامية للحملة

امتداداً لـ"#كلنا_مسؤول" بعد تحقيق النجاح والتفاعل الجماهيري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية "#نعود_بحذر"، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتقوم فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع توخي الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، ويرمز إلى التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.

جاء إطلاق هذه الهوية امتداداً لهوية الحملة التوعوية "#كلنا_مسؤول" التي شاركت فيها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وحظيت بتفاعل كبير من قِبل الجمهور، وحققت نجاحاً واسعاً؛ الأمر الذي عكس حجم تكامل العمل المؤسسي.

وأصدر مركز التواصل الحكومي دليلاً إرشادياً لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط المنشور على حساب التواصل الحكومي في "تويتر"، ومن موقع التواصل الحكومي cgc.gov.sa.

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