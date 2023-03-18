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إجراء وقائي من "كورونا".. السفارات الأمريكية تعلق تأشيرة الدخول في 100 دولة

إبقاء خدمة رعايا واشنطن بمواعيد طارئة

أعلنت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدداً من سفارات الولايات المتحدة على مستوى العالم سيعلق خدمة تأشيرات الدخول كإجراء وقائي مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

في السياق نفسه، أفاد موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه ابتداءً من اليوم سيشمل التعليق مائة دولة صدرت لها تحذيرات، وفقاً لـ"رويترز".

وتتراوح أسباب التحذيرات بين تفشي فيروس "كورونا" والحرب والجرائم.

وفي كوريا الجنوبية، التي شهدت أعلى عدد من المصابين بفيروس "كورونا" في آسيا خارج الصين، ستلغى المقابلات في السفارة ابتداءً من غدٍ.

وستظل المواعيد الطارئة وخدمة المواطنين الأمريكيين متاحة بالسفارات.

وهناك نحو 200 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في 164 دولة، وفقاً لحسابات "رويترز" حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم.

السفارات الأمريكية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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إجراء وقائي من "كورونا".. السفارات الأمريكية تعلق تأشيرة الدخول في 100 دولة
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدداً من سفارات الولايات المتحدة على مستوى العالم سيعلق خدمة تأشيرات الدخول كإجراء وقائي مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

في السياق نفسه، أفاد موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه ابتداءً من اليوم سيشمل التعليق مائة دولة صدرت لها تحذيرات، وفقاً لـ"رويترز".

وتتراوح أسباب التحذيرات بين تفشي فيروس "كورونا" والحرب والجرائم.

وفي كوريا الجنوبية، التي شهدت أعلى عدد من المصابين بفيروس "كورونا" في آسيا خارج الصين، ستلغى المقابلات في السفارة ابتداءً من غدٍ.

وستظل المواعيد الطارئة وخدمة المواطنين الأمريكيين متاحة بالسفارات.

وهناك نحو 200 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في 164 دولة، وفقاً لحسابات "رويترز" حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:30 PM

إجراء وقائي من "كورونا".. السفارات الأمريكية تعلق تأشيرة الدخول في 100 دولة

إبقاء خدمة رعايا واشنطن بمواعيد طارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدداً من سفارات الولايات المتحدة على مستوى العالم سيعلق خدمة تأشيرات الدخول كإجراء وقائي مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

في السياق نفسه، أفاد موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه ابتداءً من اليوم سيشمل التعليق مائة دولة صدرت لها تحذيرات، وفقاً لـ"رويترز".

وتتراوح أسباب التحذيرات بين تفشي فيروس "كورونا" والحرب والجرائم.

وفي كوريا الجنوبية، التي شهدت أعلى عدد من المصابين بفيروس "كورونا" في آسيا خارج الصين، ستلغى المقابلات في السفارة ابتداءً من غدٍ.

وستظل المواعيد الطارئة وخدمة المواطنين الأمريكيين متاحة بالسفارات.

وهناك نحو 200 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" في 164 دولة، وفقاً لحسابات "رويترز" حتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم.

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