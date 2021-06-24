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فريق "ورود نوارة" يشارك بتنظيم حفل ندوة "عامان على ولاية محمد بن سلمان"

نورة العقلا: سعادتنا لا توصف بمساهمتنا في الفعالية

شارك فريق "ورود نوارة" التطوعي كشريك تنظيمي لحفل ندوة "عامان على ولاية عهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله"، والتي أعدها ونظمها ملتقى "صحافيو الوطن"، حيث قام الفريق بالدور التنظيمي الكامل للندوة التي رعاها الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود والأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود.

وكان ضيوف الندوة سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي الدكتور ضياء الدين بامخرمة، وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، والمدرب الوطني والناقد الرياضي علي الكميخ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العساف، وأدارها المدرب والمستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي وحضرها عدد من مسؤولي الدولة وأعضاء في السلك الدبلوماسي ورجال الإعلام والمثقفين.

وأعربت المدربة ومستشارة العمل الاجتماعي نورة بنت محمد العقلا، قائدة فريق ورود نوارة التطوعي عن سعادتها بهذه المشاركة.

وقالت: يسرنا المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وهي مرور عامين على تولي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولاية العهد، في عمل يتكلم عن منجزات وعطاءات رجل الوفاء والفداء وكريم العطاء ولي العهد وفقه الله وسدد خطاه.

وأضافت: كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لملتقى "صحافيو الوطن" لإتاحة هذه الفرصة، وعلى رأسهم رئيس الملتقى الإعلامي سعيد العجل، لنكون معهم في هذه المناسبة.

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فريق "ورود نوارة" يشارك بتنظيم حفل ندوة "عامان على ولاية محمد بن سلمان"
سبق

شارك فريق "ورود نوارة" التطوعي كشريك تنظيمي لحفل ندوة "عامان على ولاية عهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله"، والتي أعدها ونظمها ملتقى "صحافيو الوطن"، حيث قام الفريق بالدور التنظيمي الكامل للندوة التي رعاها الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود والأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود.

وكان ضيوف الندوة سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي الدكتور ضياء الدين بامخرمة، وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، والمدرب الوطني والناقد الرياضي علي الكميخ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العساف، وأدارها المدرب والمستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي وحضرها عدد من مسؤولي الدولة وأعضاء في السلك الدبلوماسي ورجال الإعلام والمثقفين.

وأعربت المدربة ومستشارة العمل الاجتماعي نورة بنت محمد العقلا، قائدة فريق ورود نوارة التطوعي عن سعادتها بهذه المشاركة.

وقالت: يسرنا المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وهي مرور عامين على تولي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولاية العهد، في عمل يتكلم عن منجزات وعطاءات رجل الوفاء والفداء وكريم العطاء ولي العهد وفقه الله وسدد خطاه.

وأضافت: كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لملتقى "صحافيو الوطن" لإتاحة هذه الفرصة، وعلى رأسهم رئيس الملتقى الإعلامي سعيد العجل، لنكون معهم في هذه المناسبة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
06:50 PM

فريق "ورود نوارة" يشارك بتنظيم حفل ندوة "عامان على ولاية محمد بن سلمان"

نورة العقلا: سعادتنا لا توصف بمساهمتنا في الفعالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك فريق "ورود نوارة" التطوعي كشريك تنظيمي لحفل ندوة "عامان على ولاية عهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله"، والتي أعدها ونظمها ملتقى "صحافيو الوطن"، حيث قام الفريق بالدور التنظيمي الكامل للندوة التي رعاها الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود والأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود.

وكان ضيوف الندوة سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي الدكتور ضياء الدين بامخرمة، وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، والمدرب الوطني والناقد الرياضي علي الكميخ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العساف، وأدارها المدرب والمستشار الإعلامي ماجد بن جعفر الغامدي وحضرها عدد من مسؤولي الدولة وأعضاء في السلك الدبلوماسي ورجال الإعلام والمثقفين.

وأعربت المدربة ومستشارة العمل الاجتماعي نورة بنت محمد العقلا، قائدة فريق ورود نوارة التطوعي عن سعادتها بهذه المشاركة.

وقالت: يسرنا المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وهي مرور عامين على تولي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولاية العهد، في عمل يتكلم عن منجزات وعطاءات رجل الوفاء والفداء وكريم العطاء ولي العهد وفقه الله وسدد خطاه.

وأضافت: كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لملتقى "صحافيو الوطن" لإتاحة هذه الفرصة، وعلى رأسهم رئيس الملتقى الإعلامي سعيد العجل، لنكون معهم في هذه المناسبة.

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