"جوجل" تكشف موعد طرح تقنيتها الجديدة لنقل الملفات

للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" كافة

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن موعد طرح تقنيتها الجديدة لنقل الملفات للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" كافة.

وأوضح تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" أن خدمة نقل الملفات للأجهزة القريبة "Google Nearby Share" ستكون متاحة لمعظم مستخدمي "أندرويد" مطلع أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر أن "جوجل" في المراحل الأخيرة والنهائية من اختبار تلك التقنية لنقل الملفات، التي يعتقد أنها ستكون أكثر سرعة وأماناً من أي وسيلة سابقة.

كما تخطط "جوجل" لتقديم الدعم وتوسيع تلك الخدمة لتشمل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" و"كروم أو إس" و"ماك أو إس"، و"لينوكس"، ما يسمح بنقل الملفات إلى أجهزة حاسب مكتبية أو محمولة بسهولة شديدة.