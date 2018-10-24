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فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم

تمكن من استغلال ميزة استيراد جهات الاتصال عبر ماسنجر

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اتخاذ إجراءات قانونية، ومقاضاة مبرمج تَمَكّن من تسريب بيانات 178 مليون مستخدم نشط لديها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا ريكورد"، أن فيسبوك رفعت دعوى قضائية ضد المبرمج الأوكراني ألكسندر سولونتشينكو؛ لتسريبه بيانات 178 مليون مستخدم.

وبحسب الدعوى القضائية، تَمكّن سولوتشينكو من استغلال ميزة استيراد جهات الاتصال عبر ماسنجر، لابتكار أداة آلية تحاكي أجهزة أندرويد، وقام بتغذيتها بملايين أرقام الهواتف على فيسبوك، وتمكن من جمع بيانات المستخدمين.

ورصدت فيسبوك أن تلك العملية تمت في الفترة من يناير 2018 إلى سبتمبر 2019، وقام ببيعها في ديسمبر 2020.

وتعقبت فيسبوك المبرمج الأوكراني عن طريق اسم مستخدم عبر المنتدى الخاص على الإنترنت المظلم الخاص به الذي كان يقوم بعمليات البيع من خلاله.

وتضمنت البيانات المسروقة بيانات بنك أوكراني شهير، كان ينوي أن يقوم المبرمج بعمليات احتيال من خلاله.

ولا تعد هذه أكبر عمليات التسريب في فيسبوك؛ حيث سبق لهاكر في وقت سابق سرقة بيانات 533 مليون مستخدم نشط، عبر نفس التقنية تقريبًا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم
سبق

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اتخاذ إجراءات قانونية، ومقاضاة مبرمج تَمَكّن من تسريب بيانات 178 مليون مستخدم نشط لديها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا ريكورد"، أن فيسبوك رفعت دعوى قضائية ضد المبرمج الأوكراني ألكسندر سولونتشينكو؛ لتسريبه بيانات 178 مليون مستخدم.

وبحسب الدعوى القضائية، تَمكّن سولوتشينكو من استغلال ميزة استيراد جهات الاتصال عبر ماسنجر، لابتكار أداة آلية تحاكي أجهزة أندرويد، وقام بتغذيتها بملايين أرقام الهواتف على فيسبوك، وتمكن من جمع بيانات المستخدمين.

ورصدت فيسبوك أن تلك العملية تمت في الفترة من يناير 2018 إلى سبتمبر 2019، وقام ببيعها في ديسمبر 2020.

وتعقبت فيسبوك المبرمج الأوكراني عن طريق اسم مستخدم عبر المنتدى الخاص على الإنترنت المظلم الخاص به الذي كان يقوم بعمليات البيع من خلاله.

وتضمنت البيانات المسروقة بيانات بنك أوكراني شهير، كان ينوي أن يقوم المبرمج بعمليات احتيال من خلاله.

ولا تعد هذه أكبر عمليات التسريب في فيسبوك؛ حيث سبق لهاكر في وقت سابق سرقة بيانات 533 مليون مستخدم نشط، عبر نفس التقنية تقريبًا.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
10:37 AM

فيسبوك تُقاضي مُبرمجًا سرّب بيانات 178 مليون مستخدم

تمكن من استغلال ميزة استيراد جهات الاتصال عبر ماسنجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اتخاذ إجراءات قانونية، ومقاضاة مبرمج تَمَكّن من تسريب بيانات 178 مليون مستخدم نشط لديها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا ريكورد"، أن فيسبوك رفعت دعوى قضائية ضد المبرمج الأوكراني ألكسندر سولونتشينكو؛ لتسريبه بيانات 178 مليون مستخدم.

وبحسب الدعوى القضائية، تَمكّن سولوتشينكو من استغلال ميزة استيراد جهات الاتصال عبر ماسنجر، لابتكار أداة آلية تحاكي أجهزة أندرويد، وقام بتغذيتها بملايين أرقام الهواتف على فيسبوك، وتمكن من جمع بيانات المستخدمين.

ورصدت فيسبوك أن تلك العملية تمت في الفترة من يناير 2018 إلى سبتمبر 2019، وقام ببيعها في ديسمبر 2020.

وتعقبت فيسبوك المبرمج الأوكراني عن طريق اسم مستخدم عبر المنتدى الخاص على الإنترنت المظلم الخاص به الذي كان يقوم بعمليات البيع من خلاله.

وتضمنت البيانات المسروقة بيانات بنك أوكراني شهير، كان ينوي أن يقوم المبرمج بعمليات احتيال من خلاله.

ولا تعد هذه أكبر عمليات التسريب في فيسبوك؛ حيث سبق لهاكر في وقت سابق سرقة بيانات 533 مليون مستخدم نشط، عبر نفس التقنية تقريبًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,478
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,713
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,091

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