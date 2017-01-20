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"عبدالله العثيم للاستثمار" تستحوذ على مول الواحة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم

دعمًا لخطة الشركة التوسعية في مجال صناعة المجمعات التجارية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن استحواذها على "مول الواحة" بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، في صفقة تم التوقيع عليها مؤخرًا بمدينة الرياض.

وقّع الاتفاقية من قِبَل "العثيم للاستثمار" مشعل بن إبراهيم بن عميره الرئيس التنفيذي للشركة، ومن قِبَل "مول الواحة" إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم الدعجان في حضور عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار وعبدالله بن ناصر بن إبراهيم الدعجان.

وصرّح مشعل بن عميره بأن اتفاقية الاستحواذ تأتي في إطار الخطة التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قِبَل مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى إضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا بحلول عام 2030.

وقال "بن عميره": إن شركة العثيم للاستثمار تعمل على فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز نموها الذاتي في المجمعات التجارية القائمة، أو من الفرص الاستثمارية الواعدة لتأكيد ريادتها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تواكب النهضة والتطور المتسارع الذي تشهده كافة مناحي الحياة، والتي جعلت من المراكز التجارية أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية التي يقصدها جميع أفراد العائلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن المول الجديد الذي تم الاستحواذ عليه بالكامل، يعكس التزام شركة العثيم للاستثمار بتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة؛ حيث تمتلك حاليًا عشرة مجمعات كبرى في كل من الرياض (الربوة- خريص- الدمام- الأحساء- بريدة- عنيزة- حائل- عرعر)، ومجمعين جديدين في مدينتي حفر الباطن والخفجي سيتم افتتاحهما هذا العام 2022م.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المول الجديد الذي سيحمل اسم "العثيم مول" سيشهد نقلة تطويرية شاملة بدخول العديد من العلامات التجارية العالمية والأنشطة الترفيهية والتسويقية؛ بما ينعكس إيجابًا على الحياة التجارية في المدينة، ويسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبنائها من الجنسين؛ فضلًا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به في احتضان المهرجانات والأنشطة الترفيهية والاجتماعية بمحافظة الرس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالله العثيم للاستثمار" تستحوذ على مول الواحة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم
سبق

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن استحواذها على "مول الواحة" بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، في صفقة تم التوقيع عليها مؤخرًا بمدينة الرياض.

وقّع الاتفاقية من قِبَل "العثيم للاستثمار" مشعل بن إبراهيم بن عميره الرئيس التنفيذي للشركة، ومن قِبَل "مول الواحة" إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم الدعجان في حضور عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار وعبدالله بن ناصر بن إبراهيم الدعجان.

وصرّح مشعل بن عميره بأن اتفاقية الاستحواذ تأتي في إطار الخطة التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قِبَل مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى إضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا بحلول عام 2030.

وقال "بن عميره": إن شركة العثيم للاستثمار تعمل على فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز نموها الذاتي في المجمعات التجارية القائمة، أو من الفرص الاستثمارية الواعدة لتأكيد ريادتها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تواكب النهضة والتطور المتسارع الذي تشهده كافة مناحي الحياة، والتي جعلت من المراكز التجارية أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية التي يقصدها جميع أفراد العائلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن المول الجديد الذي تم الاستحواذ عليه بالكامل، يعكس التزام شركة العثيم للاستثمار بتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة؛ حيث تمتلك حاليًا عشرة مجمعات كبرى في كل من الرياض (الربوة- خريص- الدمام- الأحساء- بريدة- عنيزة- حائل- عرعر)، ومجمعين جديدين في مدينتي حفر الباطن والخفجي سيتم افتتاحهما هذا العام 2022م.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المول الجديد الذي سيحمل اسم "العثيم مول" سيشهد نقلة تطويرية شاملة بدخول العديد من العلامات التجارية العالمية والأنشطة الترفيهية والتسويقية؛ بما ينعكس إيجابًا على الحياة التجارية في المدينة، ويسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبنائها من الجنسين؛ فضلًا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به في احتضان المهرجانات والأنشطة الترفيهية والاجتماعية بمحافظة الرس.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:48 PM
اخر تعديل
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:40 PM

"عبدالله العثيم للاستثمار" تستحوذ على مول الواحة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم

دعمًا لخطة الشركة التوسعية في مجال صناعة المجمعات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن استحواذها على "مول الواحة" بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، في صفقة تم التوقيع عليها مؤخرًا بمدينة الرياض.

وقّع الاتفاقية من قِبَل "العثيم للاستثمار" مشعل بن إبراهيم بن عميره الرئيس التنفيذي للشركة، ومن قِبَل "مول الواحة" إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم الدعجان في حضور عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار وعبدالله بن ناصر بن إبراهيم الدعجان.

وصرّح مشعل بن عميره بأن اتفاقية الاستحواذ تأتي في إطار الخطة التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قِبَل مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى إضافة 20 مجمعًا تجاريًّا جديدًا بحلول عام 2030.

وقال "بن عميره": إن شركة العثيم للاستثمار تعمل على فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز نموها الذاتي في المجمعات التجارية القائمة، أو من الفرص الاستثمارية الواعدة لتأكيد ريادتها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية في مجال صناعة المجمعات التجارية الكبرى ذات المعايير العالمية، والتي تواكب النهضة والتطور المتسارع الذي تشهده كافة مناحي الحياة، والتي جعلت من المراكز التجارية أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية التي يقصدها جميع أفراد العائلة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن المول الجديد الذي تم الاستحواذ عليه بالكامل، يعكس التزام شركة العثيم للاستثمار بتوسيع شبكة انتشارها الممنهج لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة؛ حيث تمتلك حاليًا عشرة مجمعات كبرى في كل من الرياض (الربوة- خريص- الدمام- الأحساء- بريدة- عنيزة- حائل- عرعر)، ومجمعين جديدين في مدينتي حفر الباطن والخفجي سيتم افتتاحهما هذا العام 2022م.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المول الجديد الذي سيحمل اسم "العثيم مول" سيشهد نقلة تطويرية شاملة بدخول العديد من العلامات التجارية العالمية والأنشطة الترفيهية والتسويقية؛ بما ينعكس إيجابًا على الحياة التجارية في المدينة، ويسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبنائها من الجنسين؛ فضلًا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به في احتضان المهرجانات والأنشطة الترفيهية والاجتماعية بمحافظة الرس.

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