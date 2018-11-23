النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الإعلام يكرِّم برنامجَيْ "شباب الرؤية" و"سعودية" من إذاعة جدة

على هامش الاحتفال الذي أُقيم أمس بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون

كرَّم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة بمدينة الرياض الفائزين والفائزات بجوائز المهرجان العربي الحادي والعشرين للإذاعة والتلفزيون، الذي كان قد أُقيم في تونس مؤخرًا بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أُقيم أمس بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام.

وقد تم تكريم إذاعة جدة fm لحصول برنامج "شباب الرؤية" على الميدالية الفضية، وذلك عن فئة برامج الشباب (تجارب نجاح)، التي تعتمد على نماذج النجاح لدى الشباب فيما يخص بعض المشاريع على مختلف مستوياتها (محلية وعالمية)، الذي يعده ويقدمه مصطفى بخش. كما تم تكريم برنامج "سعودية" الذي تقدمه منى العيد، ويُبث عبر أثير إذاعة جدةfm لحصوله على الميدالية الفضية من المهرجان نفسه.

حضر حفل التكريم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي، ومساعد نائب رئيس الهيئة لشؤون الإذاعة فيصل العيافي.

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع المكرَّمين الذين عبَّروا عن اعتزازهم بدعم القيادات الإعلامية للشباب في ظل رؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الإعلام يكرِّم برنامجَيْ "شباب الرؤية" و"سعودية" من إذاعة جدة
سبق

كرَّم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة بمدينة الرياض الفائزين والفائزات بجوائز المهرجان العربي الحادي والعشرين للإذاعة والتلفزيون، الذي كان قد أُقيم في تونس مؤخرًا بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أُقيم أمس بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام.

وقد تم تكريم إذاعة جدة fm لحصول برنامج "شباب الرؤية" على الميدالية الفضية، وذلك عن فئة برامج الشباب (تجارب نجاح)، التي تعتمد على نماذج النجاح لدى الشباب فيما يخص بعض المشاريع على مختلف مستوياتها (محلية وعالمية)، الذي يعده ويقدمه مصطفى بخش. كما تم تكريم برنامج "سعودية" الذي تقدمه منى العيد، ويُبث عبر أثير إذاعة جدةfm لحصوله على الميدالية الفضية من المهرجان نفسه.

حضر حفل التكريم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي، ومساعد نائب رئيس الهيئة لشؤون الإذاعة فيصل العيافي.

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع المكرَّمين الذين عبَّروا عن اعتزازهم بدعم القيادات الإعلامية للشباب في ظل رؤية السعودية 2030.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:42 PM

وزير الإعلام يكرِّم برنامجَيْ "شباب الرؤية" و"سعودية" من إذاعة جدة

على هامش الاحتفال الذي أُقيم أمس بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,087

كرَّم الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في مقر الهيئة بمدينة الرياض الفائزين والفائزات بجوائز المهرجان العربي الحادي والعشرين للإذاعة والتلفزيون، الذي كان قد أُقيم في تونس مؤخرًا بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي.

جاء ذلك على هامش الاحتفال الذي أُقيم أمس بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يصادف 21 نوفمبر من كل عام.

وقد تم تكريم إذاعة جدة fm لحصول برنامج "شباب الرؤية" على الميدالية الفضية، وذلك عن فئة برامج الشباب (تجارب نجاح)، التي تعتمد على نماذج النجاح لدى الشباب فيما يخص بعض المشاريع على مختلف مستوياتها (محلية وعالمية)، الذي يعده ويقدمه مصطفى بخش. كما تم تكريم برنامج "سعودية" الذي تقدمه منى العيد، ويُبث عبر أثير إذاعة جدةfm لحصوله على الميدالية الفضية من المهرجان نفسه.

حضر حفل التكريم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد الغامدي، ومساعد نائب رئيس الهيئة لشؤون الإذاعة فيصل العيافي.

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع المكرَّمين الذين عبَّروا عن اعتزازهم بدعم القيادات الإعلامية للشباب في ظل رؤية السعودية 2030.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,766
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,292
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,264

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة