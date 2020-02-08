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ماذا تفعل لو رفضوا جلوسك على مقعدك في الطائرة لأنك بدين جداً؟

أم نيوزيلندية وابنتاها تعرضن لهذا الموقف

بعد عمليات جراحية لتقليص الوزن في العاصمة التايلاندية بانكوك، قررت النيوزيلانديات الأم "هوهانا" وابنتاها "رينيل" و"تيري" العودة إلى أوكلاند على متن درجة رجال الأعمال.. خاصة أن الرحلة تستغرق 11 ساعة.

لكن فوجئت الأم وابنتاها بطاقم العاملين في طائرة الخطوط التايلاندية يرفضون السماح لهن بالجلوس في مقاعدهن وهم يصيحون: "بدناء جداً، بدناء جداً".

وتحدثت الأم وابنتاها: "كان الأمر مهينا جداً ومقززاً"، وقالت الأم "هوهانا" إنها لن تسافر ثانية إلا بعد أن تفقد الوزن الزائد، طبقاً لـ"بي بي سي".

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ماذا تفعل لو رفضوا جلوسك على مقعدك في الطائرة لأنك بدين جداً؟
سبق

بعد عمليات جراحية لتقليص الوزن في العاصمة التايلاندية بانكوك، قررت النيوزيلانديات الأم "هوهانا" وابنتاها "رينيل" و"تيري" العودة إلى أوكلاند على متن درجة رجال الأعمال.. خاصة أن الرحلة تستغرق 11 ساعة.

لكن فوجئت الأم وابنتاها بطاقم العاملين في طائرة الخطوط التايلاندية يرفضون السماح لهن بالجلوس في مقاعدهن وهم يصيحون: "بدناء جداً، بدناء جداً".

وتحدثت الأم وابنتاها: "كان الأمر مهينا جداً ومقززاً"، وقالت الأم "هوهانا" إنها لن تسافر ثانية إلا بعد أن تفقد الوزن الزائد، طبقاً لـ"بي بي سي".

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
06:18 PM

ماذا تفعل لو رفضوا جلوسك على مقعدك في الطائرة لأنك بدين جداً؟

أم نيوزيلندية وابنتاها تعرضن لهذا الموقف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,231

بعد عمليات جراحية لتقليص الوزن في العاصمة التايلاندية بانكوك، قررت النيوزيلانديات الأم "هوهانا" وابنتاها "رينيل" و"تيري" العودة إلى أوكلاند على متن درجة رجال الأعمال.. خاصة أن الرحلة تستغرق 11 ساعة.

لكن فوجئت الأم وابنتاها بطاقم العاملين في طائرة الخطوط التايلاندية يرفضون السماح لهن بالجلوس في مقاعدهن وهم يصيحون: "بدناء جداً، بدناء جداً".

وتحدثت الأم وابنتاها: "كان الأمر مهينا جداً ومقززاً"، وقالت الأم "هوهانا" إنها لن تسافر ثانية إلا بعد أن تفقد الوزن الزائد، طبقاً لـ"بي بي سي".

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