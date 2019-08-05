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إسقاط طائرات "مسيّرة" أطلقها "الحوثي" لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة باتجاه مطارات مدنية

المالكي: الميليشيا الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بعد جريمة "عدن"

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طياّر (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وبيّن العقيد المالكي؛ وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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إسقاط طائرات "مسيّرة" أطلقها "الحوثي" لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة باتجاه مطارات مدنية
سبق

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طياّر (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وبيّن العقيد المالكي؛ وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:05 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
03:40 PM

إسقاط طائرات "مسيّرة" أطلقها "الحوثي" لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة باتجاه مطارات مدنية

المالكي: الميليشيا الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بعد جريمة "عدن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
21,705

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طياّر (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وبيّن العقيد المالكي؛ وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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