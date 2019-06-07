"الشهراني" يُرزق بمولود جديد

رُزق أحمد بن منصور الشهراني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، بمولود، أسماه "سعود".
وتلقى "الشهراني" من زملائه التهاني والتبريكات.
رُزق أحمد بن منصور الشهراني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، بمولود، أسماه "سعود".
وتلقى "الشهراني" من زملائه التهاني والتبريكات.
رُزق أحمد بن منصور الشهراني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، بمولود، أسماه "سعود".
وتلقى "الشهراني" من زملائه التهاني والتبريكات.
رُزق أحمد بن منصور الشهراني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية، بمولود، أسماه "سعود".
وتلقى "الشهراني" من زملائه التهاني والتبريكات.