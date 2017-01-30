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أوروبا محبطة من بطء التطعيم .. وألمانيا تسعى للحصول على لقاحات لـ 2022

"سبان" دافع عن نتائج الحصول على الأمصال

ذكر وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم (السبت)، أن ألمانيا تطلب لقاحات لعام 2022 في حالة الحاجة إلى جرعات منتظمة أو معززة للحفاظ على مناعة السكان ضد أنواع فيروس كورونا المستجد، وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.

وقال "سبان": "نحن الآن نطلب بالفعل المزيد من اللقاحات لعام 2022، ليكون لدينا على الأقل بعض اللقاحات في متناول اليد".

وأضاف: "لا أحد يعرف ما إذا كنا سنحتاج إلى معزز مع زيادة طاقات الإنتاج الآن، سنطلب اللقاحات كإجراء احترازي، إذا لم نكن بحاجة إليهم، فهذا جيد، لكن إذا احتجناهم فسيكونون متاحين".

ودافع "سبان" - بحسب "رويترز"- عن التقدم المحرز في شراء اللقاحات وإدارتها، مبينًا أن 2.3 مليون من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا قد تلقوا بالفعل جرعة.

واجهت الحكومات الأوروبية انتقادات بشأن اختناقات العرض والإنتاج، حيث أعلنت شركات تصنيع اللقاحات فايزر ومودرنا واسترازينيكا عن تخفيضات في أحجام التسليم تمامًا كما كان من المتوقع أن تزيد الإنتاج.

لقاح كورونا ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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أوروبا محبطة من بطء التطعيم .. وألمانيا تسعى للحصول على لقاحات لـ 2022
سبق

ذكر وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم (السبت)، أن ألمانيا تطلب لقاحات لعام 2022 في حالة الحاجة إلى جرعات منتظمة أو معززة للحفاظ على مناعة السكان ضد أنواع فيروس كورونا المستجد، وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.

وقال "سبان": "نحن الآن نطلب بالفعل المزيد من اللقاحات لعام 2022، ليكون لدينا على الأقل بعض اللقاحات في متناول اليد".

وأضاف: "لا أحد يعرف ما إذا كنا سنحتاج إلى معزز مع زيادة طاقات الإنتاج الآن، سنطلب اللقاحات كإجراء احترازي، إذا لم نكن بحاجة إليهم، فهذا جيد، لكن إذا احتجناهم فسيكونون متاحين".

ودافع "سبان" - بحسب "رويترز"- عن التقدم المحرز في شراء اللقاحات وإدارتها، مبينًا أن 2.3 مليون من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا قد تلقوا بالفعل جرعة.

واجهت الحكومات الأوروبية انتقادات بشأن اختناقات العرض والإنتاج، حيث أعلنت شركات تصنيع اللقاحات فايزر ومودرنا واسترازينيكا عن تخفيضات في أحجام التسليم تمامًا كما كان من المتوقع أن تزيد الإنتاج.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
09:22 PM

أوروبا محبطة من بطء التطعيم .. وألمانيا تسعى للحصول على لقاحات لـ 2022

"سبان" دافع عن نتائج الحصول على الأمصال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم (السبت)، أن ألمانيا تطلب لقاحات لعام 2022 في حالة الحاجة إلى جرعات منتظمة أو معززة للحفاظ على مناعة السكان ضد أنواع فيروس كورونا المستجد، وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.

وقال "سبان": "نحن الآن نطلب بالفعل المزيد من اللقاحات لعام 2022، ليكون لدينا على الأقل بعض اللقاحات في متناول اليد".

وأضاف: "لا أحد يعرف ما إذا كنا سنحتاج إلى معزز مع زيادة طاقات الإنتاج الآن، سنطلب اللقاحات كإجراء احترازي، إذا لم نكن بحاجة إليهم، فهذا جيد، لكن إذا احتجناهم فسيكونون متاحين".

ودافع "سبان" - بحسب "رويترز"- عن التقدم المحرز في شراء اللقاحات وإدارتها، مبينًا أن 2.3 مليون من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا قد تلقوا بالفعل جرعة.

واجهت الحكومات الأوروبية انتقادات بشأن اختناقات العرض والإنتاج، حيث أعلنت شركات تصنيع اللقاحات فايزر ومودرنا واسترازينيكا عن تخفيضات في أحجام التسليم تمامًا كما كان من المتوقع أن تزيد الإنتاج.

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