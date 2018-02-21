أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عايد بن غنيم

اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ على صحة الشيخ عايد بن صياح بن غنيم؛ شيخ شمل قبائل موسى من جهينة بعد تعرُّضه لحادث مروري؛ سائلاً الله - العلي القدير - له الشفاء العاجل.

من جهته، أعرب الشيخ عايد بن غنيم؛ عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه - يحفظه الله - وحرصه الدائم على السؤال عن جميع أبناء المنطقة؛ داعياً له بأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.