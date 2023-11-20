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قبل شراء الدفاية .. #هيئة_المواصفات: البحث عن الدفء لا يعني إغفال الاشتراطات

قالت: القدرة لا تتجاوز 2500 واط وطول السلك لا يزيد على مترين .. بالفيش مباشرة

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى الالتزام بعدد من النصائح عند شراء الدفايات الجديدة؛ مؤكدة أن البحث عن الدفء لا يعني إغفال اشتراطات السلامة.

وأوضحت "المواصفات"، عبر مقطع فيديو ضمن سلسلتها التوعوية #لازم_تعرف، أن هناك عدداً من الأنواع المختلفة للدفايات في السوق، من بينها مدفأة الزيت والمدفأة ذات عناصر التسخين الكهربائية التي تعدّ أكثر أماناً بعكس المدفأة الغازية التي لا ينصح باستخدامها.

وقالت: يجب الحرص على اختيار الدفاية التي لا تتجاوز قدرتها 2500 واط ولا يزيد طول سلكها على مترين ولا تقل مساحة مقطع السلك عن 1.5 ملليمتر.

وأضافت "المواصفات": عند استخدام الدفاية يجب إبعادها عن المواد القابلة للاشتعال، كما يجب ربط الدفاية بالفيشة مباشرة دون استخدام أيّ توصيلة، وينبغي عدم ترك الدفاية تعمل في أثناء وقت النوم.

وشدّدت على أن مراعاة اختيار الدفاية عند الشراء تضمن أن يمرّ الشتاء بدفء وأمان ودون حدوث أيّ مشكلات.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدفايات الجديدة اشتراطات السلامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل شراء الدفاية .. #هيئة_المواصفات: البحث عن الدفء لا يعني إغفال الاشتراطات
سبق

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى الالتزام بعدد من النصائح عند شراء الدفايات الجديدة؛ مؤكدة أن البحث عن الدفء لا يعني إغفال اشتراطات السلامة.

وأوضحت "المواصفات"، عبر مقطع فيديو ضمن سلسلتها التوعوية #لازم_تعرف، أن هناك عدداً من الأنواع المختلفة للدفايات في السوق، من بينها مدفأة الزيت والمدفأة ذات عناصر التسخين الكهربائية التي تعدّ أكثر أماناً بعكس المدفأة الغازية التي لا ينصح باستخدامها.

وقالت: يجب الحرص على اختيار الدفاية التي لا تتجاوز قدرتها 2500 واط ولا يزيد طول سلكها على مترين ولا تقل مساحة مقطع السلك عن 1.5 ملليمتر.

وأضافت "المواصفات": عند استخدام الدفاية يجب إبعادها عن المواد القابلة للاشتعال، كما يجب ربط الدفاية بالفيشة مباشرة دون استخدام أيّ توصيلة، وينبغي عدم ترك الدفاية تعمل في أثناء وقت النوم.

وشدّدت على أن مراعاة اختيار الدفاية عند الشراء تضمن أن يمرّ الشتاء بدفء وأمان ودون حدوث أيّ مشكلات.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
12:15 PM

قبل شراء الدفاية .. #هيئة_المواصفات: البحث عن الدفء لا يعني إغفال الاشتراطات

قالت: القدرة لا تتجاوز 2500 واط وطول السلك لا يزيد على مترين .. بالفيش مباشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى الالتزام بعدد من النصائح عند شراء الدفايات الجديدة؛ مؤكدة أن البحث عن الدفء لا يعني إغفال اشتراطات السلامة.

وأوضحت "المواصفات"، عبر مقطع فيديو ضمن سلسلتها التوعوية #لازم_تعرف، أن هناك عدداً من الأنواع المختلفة للدفايات في السوق، من بينها مدفأة الزيت والمدفأة ذات عناصر التسخين الكهربائية التي تعدّ أكثر أماناً بعكس المدفأة الغازية التي لا ينصح باستخدامها.

وقالت: يجب الحرص على اختيار الدفاية التي لا تتجاوز قدرتها 2500 واط ولا يزيد طول سلكها على مترين ولا تقل مساحة مقطع السلك عن 1.5 ملليمتر.

وأضافت "المواصفات": عند استخدام الدفاية يجب إبعادها عن المواد القابلة للاشتعال، كما يجب ربط الدفاية بالفيشة مباشرة دون استخدام أيّ توصيلة، وينبغي عدم ترك الدفاية تعمل في أثناء وقت النوم.

وشدّدت على أن مراعاة اختيار الدفاية عند الشراء تضمن أن يمرّ الشتاء بدفء وأمان ودون حدوث أيّ مشكلات.

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