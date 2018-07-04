"أمير الجوف" يستقبل المواطنين والمسؤولين بالقريات

استمع لمطالباتهم واقتراحاتهم التي تحظى باهتمامه

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بصالة الإستقبال بمركز الحديثة اليوم جموع المواطنين وعُمد ووجهاء وشيوخ القبائل بمحافظة القريات ، الذين قدموا للسلام عليه، كما استقبل عددا من القضاه في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين .

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال لمطالبات واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمامه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير.

وحضر الاستقبال محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .