"أمير الجوف" يستقبل المواطنين والمسؤولين بالقريات

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بصالة الإستقبال بمركز الحديثة اليوم جموع المواطنين وعُمد ووجهاء وشيوخ القبائل بمحافظة القريات ، الذين قدموا للسلام عليه، كما استقبل عددا من القضاه في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين .
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال لمطالبات واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمامه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير.
وحضر الاستقبال محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بصالة الإستقبال بمركز الحديثة اليوم جموع المواطنين وعُمد ووجهاء وشيوخ القبائل بمحافظة القريات ، الذين قدموا للسلام عليه، كما استقبل عددا من القضاه في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين .
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال لمطالبات واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمامه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير.
وحضر الاستقبال محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بصالة الإستقبال بمركز الحديثة اليوم جموع المواطنين وعُمد ووجهاء وشيوخ القبائل بمحافظة القريات ، الذين قدموا للسلام عليه، كما استقبل عددا من القضاه في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكرين .
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال لمطالبات واقتراحات المواطنين، التي تحظى باهتمامه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير.
وحضر الاستقبال محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .