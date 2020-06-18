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باكستان تدين استهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

أشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

أدانت باكستان بشدة المحاولة الأخيرة التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.


وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان تؤكد وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامة أراضيها.


وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة بدون طيار التي أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

باكستان مليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان تدين استهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط
سبق

أدانت باكستان بشدة المحاولة الأخيرة التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.


وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان تؤكد وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامة أراضيها.


وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة بدون طيار التي أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:48 PM

باكستان تدين استهداف الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

أشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت باكستان بشدة المحاولة الأخيرة التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.


وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان تؤكد وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامة أراضيها.


وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة بدون طيار التي أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

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