النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب يتغلب على أحد .. ويصعد للمركز الثالث

في مباراة شهدت بطاقة حمراء وركلة جزاء في الوقت القاتل

تغلب فريق الشباب الاول لكرة القدم على مستضيفه فريق أحد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث وجاء أحد في المركز السادس عشر والأخير بخمس عشرة نقطة.

أحرز سيبا هدف التقدم للشباب عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة بينية ليحول الكرة بقدمه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 21 عادل ماجد هزازي النتيجة لفريقه أحد إثر كرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 36 تمكن تراولي من إضافة الهدف الشبابي الثاني من رأسية ارتطمت في الحارس لتستقر داخل المرمى.


وشهدت الدقيقة 88 طرد ماجد هزازي لاعب أحد بعد دخوله الخشن على قدم عبدالمجيد الصليهم.

وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء لأحد سددها كارول مجاني لكنها ضاعت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب يتغلب على أحد .. ويصعد للمركز الثالث
سبق

تغلب فريق الشباب الاول لكرة القدم على مستضيفه فريق أحد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث وجاء أحد في المركز السادس عشر والأخير بخمس عشرة نقطة.

أحرز سيبا هدف التقدم للشباب عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة بينية ليحول الكرة بقدمه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 21 عادل ماجد هزازي النتيجة لفريقه أحد إثر كرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 36 تمكن تراولي من إضافة الهدف الشبابي الثاني من رأسية ارتطمت في الحارس لتستقر داخل المرمى.


وشهدت الدقيقة 88 طرد ماجد هزازي لاعب أحد بعد دخوله الخشن على قدم عبدالمجيد الصليهم.

وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء لأحد سددها كارول مجاني لكنها ضاعت.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
09:32 PM

الشباب يتغلب على أحد .. ويصعد للمركز الثالث

في مباراة شهدت بطاقة حمراء وركلة جزاء في الوقت القاتل

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
7
6,542

تغلب فريق الشباب الاول لكرة القدم على مستضيفه فريق أحد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث وجاء أحد في المركز السادس عشر والأخير بخمس عشرة نقطة.

أحرز سيبا هدف التقدم للشباب عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة بينية ليحول الكرة بقدمه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 21 عادل ماجد هزازي النتيجة لفريقه أحد إثر كرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 36 تمكن تراولي من إضافة الهدف الشبابي الثاني من رأسية ارتطمت في الحارس لتستقر داخل المرمى.


وشهدت الدقيقة 88 طرد ماجد هزازي لاعب أحد بعد دخوله الخشن على قدم عبدالمجيد الصليهم.

وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء لأحد سددها كارول مجاني لكنها ضاعت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,869
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة