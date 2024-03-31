الشباب يتغلب على أحد .. ويصعد للمركز الثالث

في مباراة شهدت بطاقة حمراء وركلة جزاء في الوقت القاتل

تغلب فريق الشباب الاول لكرة القدم على مستضيفه فريق أحد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث وجاء أحد في المركز السادس عشر والأخير بخمس عشرة نقطة.

أحرز سيبا هدف التقدم للشباب عند الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة بينية ليحول الكرة بقدمه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 21 عادل ماجد هزازي النتيجة لفريقه أحد إثر كرة عائدة من حارس المرمى ليسكنها الشباك.

وعند الدقيقة 36 تمكن تراولي من إضافة الهدف الشبابي الثاني من رأسية ارتطمت في الحارس لتستقر داخل المرمى.



وشهدت الدقيقة 88 طرد ماجد هزازي لاعب أحد بعد دخوله الخشن على قدم عبدالمجيد الصليهم.

وفي الدقيقة 97 احتسب الحكم ركلة جزاء لأحد سددها كارول مجاني لكنها ضاعت.