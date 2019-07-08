"الشورى" يقرر.. لجنة خاصة لدراسة "مقترح مكافحة العنوسة"

فيما وافق لجنة "الشؤون الاجتماعية" ٥٤ عضوًا ورفض رأيها ٦٠

قرر مجلس الشورى، تكوين لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق"، المقدم من عضويْ المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور خالد العقيل، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وعلمت "سبق" من مصادرها، بأن عدد مَن وافقوا رأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم جدوى المقترح، ٥٤ عضوًا والمعترضون على رأي اللجنة ٦٠ عضوًا، ومن المتوقع أن تتم دراسة المشروع وعرض مرئيات اللجنة في الأيام القادمة.