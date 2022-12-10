شاهد .. "صخرة قنونا" بمَعلم بيئي نادر يلفت انتباه الزوّار

ترتكز على قُطر صغير دون تحرّك لعقود رغم ظواهر الطقس

في مشهد بيئي نادر تستقر صخرة كبيرة مخروطية الشكل على قُطر صغير جداً في أعلى جبل دون أن تتحرّك، ولعقود طويلة، كما روى سكان وادي قنونا؛ التابع لمحافظة العرضيات.

وقال أهالي لـ "سبق": إن الصخرة تعد معلماً بيئياً نادراً، حيث أخبرهم كبار سن في القرية أن الصخرة تقبع في المكان نفسه دون أن تتحرّك رغم ظواهر الطقس المتغيرة على مرّ عقود مضت.

والتقطت عدسة "سبق" صوراً لـلصخرة التي تعتلي جبل في قرى وادي قنونا والذي يشتهر بتوافد عديد من الزوّار.