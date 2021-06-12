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شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته

السلطات حوّلته للتحقيق وصادرت "المروحية"

تحقِّق السلطات الروسية في دعوى جنائية، رُفعت ضد طيار؛ وافق على تنفيذ طلعة جوية مع شخص مربوط بهيكل مروحيته بواسطة شريط لاصق بهدف تسجيل فيديو مثير، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية يليما ماركوفسكايا أن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية.

وأضافت بأن السلطات صادرت المروحية من طراز "روبنسون آر 44"، ومنعت الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقًا.

وبينت "ماركوفسكايا" أن الشخص الذي أُلصق بالمروحية اعتُبر ضحية، على الرغم من أن الطلعة نُفذت -على ما يبدو- بموافقته.

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شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته
سبق

تحقِّق السلطات الروسية في دعوى جنائية، رُفعت ضد طيار؛ وافق على تنفيذ طلعة جوية مع شخص مربوط بهيكل مروحيته بواسطة شريط لاصق بهدف تسجيل فيديو مثير، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية يليما ماركوفسكايا أن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية.

وأضافت بأن السلطات صادرت المروحية من طراز "روبنسون آر 44"، ومنعت الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقًا.

وبينت "ماركوفسكايا" أن الشخص الذي أُلصق بالمروحية اعتُبر ضحية، على الرغم من أن الطلعة نُفذت -على ما يبدو- بموافقته.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:03 PM

شاهد .. طيار روسي ينفّذ طلعة جوية مع شخص مربوط في طائرته

السلطات حوّلته للتحقيق وصادرت "المروحية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,181

تحقِّق السلطات الروسية في دعوى جنائية، رُفعت ضد طيار؛ وافق على تنفيذ طلعة جوية مع شخص مربوط بهيكل مروحيته بواسطة شريط لاصق بهدف تسجيل فيديو مثير، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت مسؤولة معنية بشؤون النقل ضمن لجنة التحقيقات الروسية يليما ماركوفسكايا أن الطيار يواجه تهمة تقديم الخدمات دون الالتزام بمعايير السلامة السارية.

وأضافت بأن السلطات صادرت المروحية من طراز "روبنسون آر 44"، ومنعت الطيار المتهم من تنفيذ الطلعات، وسيصدر قرار بحقه لاحقًا.

وبينت "ماركوفسكايا" أن الشخص الذي أُلصق بالمروحية اعتُبر ضحية، على الرغم من أن الطلعة نُفذت -على ما يبدو- بموافقته.

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