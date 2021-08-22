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"مدن" و"TEST" ترتقيان بالسلامة في المدن الصناعية للمعايير العالمية

من خلال مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم الدعم ومعالجة التحديات

وقّع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مذكرة تفاهم مع شركة الفنيون المتخصصون لفحص المعدّات "TEST"؛ بهدف التعاون المشترك لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية داخل المدن الصناعية.

وقال مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، مع الرئيس التنفيذي للشركة عثمان بن طالب الزهراني: مذكرة التفاهم ستعمل على تقديم الدعم ومعالجة التحديات، ودراسة الاحتياجات، وإقرار خارطة الطريق لوضع إطار عالمي لقطاع السلامة والصحة المهنية بالمدن الصناعية، فضلاً عن اقتراح التنظيمات لتطوير نظام إدارة السلامة والإجراءات التفتيشية والتراخيص.

وأضاف: التعاون بين الجانبين سيشمل تدريب وتأهيل القدرات في هذا المجال، والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة ومحفزّة لجذب الاستثمارات وتوطينها من أجل تعزيز استراتيجية "مدن" في تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالصناعات المختلفة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني واعتماد الصناعة كخيار استراتيجي.

وتقضي مذكرة التفاهم كذلك، بإيجاد أدلة فنية للمستثمرين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكد "الزهراني" اهتمام "مدن" بقطاع السلامة الذي توليه أهمية قصوى لدوره الهام في تعزيز التنمية المستدامة، كونه يعمل على ترسيخ معايير الأمان ومحاصرة الأخطار والكوارث بالبيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن "مدن" أسست نظاماً لإدارة السلامة "Safety Management System" وفق أفضل المعايير العالمية وأحدثها "ISO45001"؛ بهدف رفع مستوى عمليات السلامة داخل المدن الصناعية، ومراقبة التزام المنشآت الصناعية بتطبيقها، من خلال تعيين خبراء ومتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي الوقائي لديهم على أسس ومعايير تستهدف تعزيز مستويات الأداء، والارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية لحماية أفراد المجتمع وتخفيف المخاطر، وأيضاً الحفاظ على الموارد البيئية".

وأوضح أن إطلاق نظام إلكتروني داعم لنظام إدارة السلامة يشمل 5 خدمات جديدة، هي: تقييم المخاطر، التدقيق على مستوى السلامة، التفتيش، متابعة تصحيح الملاحظات، وإصدار تراخيص الأعمال إلكترونياً.

وأضاف: نراقب بشكل صارم التزام المصانع في جميع المدن الصناعية بالاشتراطات المحَدَّدة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية شهرياً ورفع تقارير بالنتائج، فضلاً عن اعتماد "مدن" تصنيف المصانع حسب خطورتها".

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 1988 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً منتجاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدن" و"TEST" ترتقيان بالسلامة في المدن الصناعية للمعايير العالمية
سبق

وقّع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مذكرة تفاهم مع شركة الفنيون المتخصصون لفحص المعدّات "TEST"؛ بهدف التعاون المشترك لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية داخل المدن الصناعية.

وقال مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، مع الرئيس التنفيذي للشركة عثمان بن طالب الزهراني: مذكرة التفاهم ستعمل على تقديم الدعم ومعالجة التحديات، ودراسة الاحتياجات، وإقرار خارطة الطريق لوضع إطار عالمي لقطاع السلامة والصحة المهنية بالمدن الصناعية، فضلاً عن اقتراح التنظيمات لتطوير نظام إدارة السلامة والإجراءات التفتيشية والتراخيص.

وأضاف: التعاون بين الجانبين سيشمل تدريب وتأهيل القدرات في هذا المجال، والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة ومحفزّة لجذب الاستثمارات وتوطينها من أجل تعزيز استراتيجية "مدن" في تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالصناعات المختلفة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني واعتماد الصناعة كخيار استراتيجي.

وتقضي مذكرة التفاهم كذلك، بإيجاد أدلة فنية للمستثمرين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكد "الزهراني" اهتمام "مدن" بقطاع السلامة الذي توليه أهمية قصوى لدوره الهام في تعزيز التنمية المستدامة، كونه يعمل على ترسيخ معايير الأمان ومحاصرة الأخطار والكوارث بالبيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن "مدن" أسست نظاماً لإدارة السلامة "Safety Management System" وفق أفضل المعايير العالمية وأحدثها "ISO45001"؛ بهدف رفع مستوى عمليات السلامة داخل المدن الصناعية، ومراقبة التزام المنشآت الصناعية بتطبيقها، من خلال تعيين خبراء ومتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي الوقائي لديهم على أسس ومعايير تستهدف تعزيز مستويات الأداء، والارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية لحماية أفراد المجتمع وتخفيف المخاطر، وأيضاً الحفاظ على الموارد البيئية".

وأوضح أن إطلاق نظام إلكتروني داعم لنظام إدارة السلامة يشمل 5 خدمات جديدة، هي: تقييم المخاطر، التدقيق على مستوى السلامة، التفتيش، متابعة تصحيح الملاحظات، وإصدار تراخيص الأعمال إلكترونياً.

وأضاف: نراقب بشكل صارم التزام المصانع في جميع المدن الصناعية بالاشتراطات المحَدَّدة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية شهرياً ورفع تقارير بالنتائج، فضلاً عن اعتماد "مدن" تصنيف المصانع حسب خطورتها".

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 1988 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً منتجاً.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
03:41 PM

"مدن" و"TEST" ترتقيان بالسلامة في المدن الصناعية للمعايير العالمية

من خلال مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم الدعم ومعالجة التحديات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، مذكرة تفاهم مع شركة الفنيون المتخصصون لفحص المعدّات "TEST"؛ بهدف التعاون المشترك لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية داخل المدن الصناعية.

وقال مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، مع الرئيس التنفيذي للشركة عثمان بن طالب الزهراني: مذكرة التفاهم ستعمل على تقديم الدعم ومعالجة التحديات، ودراسة الاحتياجات، وإقرار خارطة الطريق لوضع إطار عالمي لقطاع السلامة والصحة المهنية بالمدن الصناعية، فضلاً عن اقتراح التنظيمات لتطوير نظام إدارة السلامة والإجراءات التفتيشية والتراخيص.

وأضاف: التعاون بين الجانبين سيشمل تدريب وتأهيل القدرات في هذا المجال، والمساهمة في خلق بيئة عمل آمنة ومحفزّة لجذب الاستثمارات وتوطينها من أجل تعزيز استراتيجية "مدن" في تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالصناعات المختلفة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني واعتماد الصناعة كخيار استراتيجي.

وتقضي مذكرة التفاهم كذلك، بإيجاد أدلة فنية للمستثمرين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكد "الزهراني" اهتمام "مدن" بقطاع السلامة الذي توليه أهمية قصوى لدوره الهام في تعزيز التنمية المستدامة، كونه يعمل على ترسيخ معايير الأمان ومحاصرة الأخطار والكوارث بالبيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن "مدن" أسست نظاماً لإدارة السلامة "Safety Management System" وفق أفضل المعايير العالمية وأحدثها "ISO45001"؛ بهدف رفع مستوى عمليات السلامة داخل المدن الصناعية، ومراقبة التزام المنشآت الصناعية بتطبيقها، من خلال تعيين خبراء ومتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي الوقائي لديهم على أسس ومعايير تستهدف تعزيز مستويات الأداء، والارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية لحماية أفراد المجتمع وتخفيف المخاطر، وأيضاً الحفاظ على الموارد البيئية".

وأوضح أن إطلاق نظام إلكتروني داعم لنظام إدارة السلامة يشمل 5 خدمات جديدة، هي: تقييم المخاطر، التدقيق على مستوى السلامة، التفتيش، متابعة تصحيح الملاحظات، وإصدار تراخيص الأعمال إلكترونياً.

وأضاف: نراقب بشكل صارم التزام المصانع في جميع المدن الصناعية بالاشتراطات المحَدَّدة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية شهرياً ورفع تقارير بالنتائج، فضلاً عن اعتماد "مدن" تصنيف المصانع حسب خطورتها".

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 1988 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً منتجاً.

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