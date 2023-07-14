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"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

بمقدار 7 ملايين برميل يوميًّا.. "أوبك" تتوقع ارتفاعًا قياسيًّا على النفط في 2021

افترضت السيطرة على "كورونا"

خلصت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميًّا في 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وبنت "أوبك" تقريرها على افتراض احتواء "كوفيد-19" خاصة في الاقتصادات الكبيرة؛ مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر، والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة.

وأشارت المنظمة إلى أن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021؛ مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بـ"كورونا".

وهذا هو أول تقرير تصدره "أوبك" لتوقعاتها بشأن أسواق النفط في العام المقبل.

النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بمقدار 7 ملايين برميل يوميًّا.. "أوبك" تتوقع ارتفاعًا قياسيًّا على النفط في 2021
سبق

خلصت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميًّا في 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وبنت "أوبك" تقريرها على افتراض احتواء "كوفيد-19" خاصة في الاقتصادات الكبيرة؛ مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر، والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة.

وأشارت المنظمة إلى أن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021؛ مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بـ"كورونا".

وهذا هو أول تقرير تصدره "أوبك" لتوقعاتها بشأن أسواق النفط في العام المقبل.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
04:41 PM

بمقدار 7 ملايين برميل يوميًّا.. "أوبك" تتوقع ارتفاعًا قياسيًّا على النفط في 2021

افترضت السيطرة على "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلصت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري، إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمستوى قياسي يبلغ سبعة ملايين برميل يوميًّا في 2021، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019؛ بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).

وبنت "أوبك" تقريرها على افتراض احتواء "كوفيد-19" خاصة في الاقتصادات الكبيرة؛ مما يسمح بتعافي الاستهلاك الخاص للأسر، والاستثمار بدعم من إجراءات تحفيز ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة.

وأشارت المنظمة إلى أن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021؛ مثل التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة ثانية من حالات العدوى بـ"كورونا".

وهذا هو أول تقرير تصدره "أوبك" لتوقعاتها بشأن أسواق النفط في العام المقبل.

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