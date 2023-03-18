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المغرب يسجل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"

لحالات قادمة من فرنسا وإسبانيا ومصر

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالتان قادمتان من فرنسا، وحالتان قادمتان من إسبانيا، وحالة واحدة قادمة من مصر.

وأوضحت، في بيان صادر لها، أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بلغ 49 حالة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا الجديد

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المغرب يسجل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالتان قادمتان من فرنسا، وحالتان قادمتان من إسبانيا، وحالة واحدة قادمة من مصر.

وأوضحت، في بيان صادر لها، أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بلغ 49 حالة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:03 PM

المغرب يسجل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا"

لحالات قادمة من فرنسا وإسبانيا ومصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم، خمس إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها حالتان قادمتان من فرنسا، وحالتان قادمتان من إسبانيا، وحالة واحدة قادمة من مصر.

وأوضحت، في بيان صادر لها، أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة؛ مشيرة إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بلغ 49 حالة مؤكدة، وحالتيْ وفاة.

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