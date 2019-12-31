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"فيصل بن بندر" يدشن مرصد بيانات إمارة الرياض للارتقاء بأعمالها

استقبل مدير مركز المعلومات الوطني

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مرصد بيانات إمارة الرياض، والذي سيسهم في الارتقاء بأعمال الإمارة ويحقق المرونة في الأداء.

جاء ذلك خلال استقباله مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت بمناسبة تعيينه مديراً للمركز بالمرتبة الممتازة، ويرافقه عددٌ من قيادات المركز حيث هنأه بالثقة الملكية الغالية، متمنياً له التوفيق.

وخلال اللقاء اطلع أمير منطقة الرياض على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة المنطقة وكافة محافظات المنطقة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها.

وأشار مدير مركز المعلومات الوطني إلى أن الرؤية والرسالة التي يقوم عليها المركز هي تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مبيناً أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلى جانب مكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

أمير منطقة الرياض مرصد بيانات إمارة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يدشن مرصد بيانات إمارة الرياض للارتقاء بأعمالها
سبق

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مرصد بيانات إمارة الرياض، والذي سيسهم في الارتقاء بأعمال الإمارة ويحقق المرونة في الأداء.

جاء ذلك خلال استقباله مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت بمناسبة تعيينه مديراً للمركز بالمرتبة الممتازة، ويرافقه عددٌ من قيادات المركز حيث هنأه بالثقة الملكية الغالية، متمنياً له التوفيق.

وخلال اللقاء اطلع أمير منطقة الرياض على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة المنطقة وكافة محافظات المنطقة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها.

وأشار مدير مركز المعلومات الوطني إلى أن الرؤية والرسالة التي يقوم عليها المركز هي تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مبيناً أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلى جانب مكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:11 PM

"فيصل بن بندر" يدشن مرصد بيانات إمارة الرياض للارتقاء بأعمالها

استقبل مدير مركز المعلومات الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مرصد بيانات إمارة الرياض، والذي سيسهم في الارتقاء بأعمال الإمارة ويحقق المرونة في الأداء.

جاء ذلك خلال استقباله مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت بمناسبة تعيينه مديراً للمركز بالمرتبة الممتازة، ويرافقه عددٌ من قيادات المركز حيث هنأه بالثقة الملكية الغالية، متمنياً له التوفيق.

وخلال اللقاء اطلع أمير منطقة الرياض على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة المنطقة وكافة محافظات المنطقة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها.

وأشار مدير مركز المعلومات الوطني إلى أن الرؤية والرسالة التي يقوم عليها المركز هي تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مبيناً أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلى جانب مكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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