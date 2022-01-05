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رئيس كازاخستان يتحدى المظاهرات: لن أغادر البلاد تحت أي ظروف

النيران تلتهم مقر الرئاسة في العاصمة ألماتي

تحدى رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف، المتظاهرين، وأعلن أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف.
"توكاييف" قال إنه من اليوم يتولى مهام رئيس مجلس الأمن؛ وهو المنصب الذي كان الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف قد عُين له مدى الحياة.

وأضاف توكاييف في خطاب للشعب هو الثاني من نوعه منذ يومين، أنه سيبقى في العاصمة وسيكون مع الناس "مهما كانت الظروف"، متعهدًا بتقديم حزمة جديدة من المقترحات في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الحالية.

وقال توكاييف إنه خلال المواجهات الأخيرة سقط عدد من الضحايا بين عناصر قوات الأمن، مؤكدًا أنه اعتبارًا من اليوم تعتزم السلطات التصرف بأقصى درجة من الحزم ضد منتهكي القانون خلال الاحتجاجات.

وقال إن هناك "متآمرين بدوافع مالية" وراء الاحتجاجات في البلاد.

وقد التهمت نيران التظاهرات مقر الرئاسة في العاصمة الكازاخستانية ألماتي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس كازاخستان يتحدى المظاهرات: لن أغادر البلاد تحت أي ظروف
سبق

تحدى رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف، المتظاهرين، وأعلن أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف.
"توكاييف" قال إنه من اليوم يتولى مهام رئيس مجلس الأمن؛ وهو المنصب الذي كان الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف قد عُين له مدى الحياة.

وأضاف توكاييف في خطاب للشعب هو الثاني من نوعه منذ يومين، أنه سيبقى في العاصمة وسيكون مع الناس "مهما كانت الظروف"، متعهدًا بتقديم حزمة جديدة من المقترحات في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الحالية.

وقال توكاييف إنه خلال المواجهات الأخيرة سقط عدد من الضحايا بين عناصر قوات الأمن، مؤكدًا أنه اعتبارًا من اليوم تعتزم السلطات التصرف بأقصى درجة من الحزم ضد منتهكي القانون خلال الاحتجاجات.

وقال إن هناك "متآمرين بدوافع مالية" وراء الاحتجاجات في البلاد.

وقد التهمت نيران التظاهرات مقر الرئاسة في العاصمة الكازاخستانية ألماتي.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:45 PM

رئيس كازاخستان يتحدى المظاهرات: لن أغادر البلاد تحت أي ظروف

النيران تلتهم مقر الرئاسة في العاصمة ألماتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحدى رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف، المتظاهرين، وأعلن أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف.
"توكاييف" قال إنه من اليوم يتولى مهام رئيس مجلس الأمن؛ وهو المنصب الذي كان الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف قد عُين له مدى الحياة.

وأضاف توكاييف في خطاب للشعب هو الثاني من نوعه منذ يومين، أنه سيبقى في العاصمة وسيكون مع الناس "مهما كانت الظروف"، متعهدًا بتقديم حزمة جديدة من المقترحات في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الحالية.

وقال توكاييف إنه خلال المواجهات الأخيرة سقط عدد من الضحايا بين عناصر قوات الأمن، مؤكدًا أنه اعتبارًا من اليوم تعتزم السلطات التصرف بأقصى درجة من الحزم ضد منتهكي القانون خلال الاحتجاجات.

وقال إن هناك "متآمرين بدوافع مالية" وراء الاحتجاجات في البلاد.

وقد التهمت نيران التظاهرات مقر الرئاسة في العاصمة الكازاخستانية ألماتي.

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