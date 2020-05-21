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745 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

57 وفاة رفعت إجمالي الضحايا لـ8147

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.

وأظهر المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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745 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
سبق

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.

وأظهر المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:44 AM

745 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

57 وفاة رفعت إجمالي الضحايا لـ8147

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752.

وأظهر المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

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