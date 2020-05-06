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بأدنى مستوياتها.. الليرة التركية تهوي بنسبة 1.7% مقابل الدولار

منذ بداية العام الجاري هبطت 16% في ظل تعرضها لضغوط

هوت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، باتجاه أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهبطت بنسبة 1.7% إلى 7.18 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 7.24 لكل دولار.

وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز، إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% في السابق.
وتراجعت الليرة، الثلاثاء بنسبة 0.5% إلى 7.0800 للدولار، وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 7.24 في أغسطس 2018.

ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16% في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض "كوفيد-19" الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.

الليرة التركية الدولار الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بأدنى مستوياتها.. الليرة التركية تهوي بنسبة 1.7% مقابل الدولار
سبق

هوت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، باتجاه أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهبطت بنسبة 1.7% إلى 7.18 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 7.24 لكل دولار.

وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز، إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% في السابق.
وتراجعت الليرة، الثلاثاء بنسبة 0.5% إلى 7.0800 للدولار، وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 7.24 في أغسطس 2018.

ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16% في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض "كوفيد-19" الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:21 PM

بأدنى مستوياتها.. الليرة التركية تهوي بنسبة 1.7% مقابل الدولار

منذ بداية العام الجاري هبطت 16% في ظل تعرضها لضغوط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هوت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، باتجاه أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهبطت بنسبة 1.7% إلى 7.18 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 7.24 لكل دولار.

وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لرويترز، إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% في السابق.
وتراجعت الليرة، الثلاثاء بنسبة 0.5% إلى 7.0800 للدولار، وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 7.24 في أغسطس 2018.

ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16% في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض "كوفيد-19" الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.

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