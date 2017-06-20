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"الزكاة" تدعو منشآت الـ40 مليونًا لتقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية يونيو

أوصت بزيارة الموقع الرسمي للاطلاع على المجموعة الواسعة من الخيارات

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر مايو 2019م، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر مايو من هذا العام قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة؛ وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، كما يحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوفّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت، إلى جانب المواد الإرشادية.

وحثت، في ذات الوقت، المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة على التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

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"الزكاة" تدعو منشآت الـ40 مليونًا لتقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية يونيو
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر مايو 2019م، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر مايو من هذا العام قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة؛ وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، كما يحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوفّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت، إلى جانب المواد الإرشادية.

وحثت، في ذات الوقت، المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة على التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
05:16 PM

"الزكاة" تدعو منشآت الـ40 مليونًا لتقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية يونيو

أوصت بزيارة الموقع الرسمي للاطلاع على المجموعة الواسعة من الخيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر مايو 2019م، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر مايو من هذا العام قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة؛ وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، كما يحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوفّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت، إلى جانب المواد الإرشادية.

وحثت، في ذات الوقت، المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة على التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa.

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