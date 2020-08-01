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للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

تُوِّج فريق أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه بتغلبه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنها ملعب ويمبلي الشهير في لندن مساء اليوم السبت.

وافتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل لفريق تشيلسي بالدقيقة الـ5، ثم أدرك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التعادل في مناسبة أولى لفريق أرسنال من علامة الجزاء (28)، ثم عاد ليسجل هدف إحراز اللقب في الدقيقة الـ67.

ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ73 بعد تعرُّض لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التتويج أنقذ أرسنال موسمه الكروي بضمانه المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل بعد أن فشل في ضمان مشاركة أوروبية من بوابة منافسات الدوري الذي أكمله في المركز الثامن.

يُذكر أن فريق أرسنال هو الأكثر تتويجًا بهذه المسابقة، وسيواجه في نهائي كأس الدرع الخيرية فريق ليفربول بطل الدوري يوم السبت 29 أغسطس.

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للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي
سبق

تُوِّج فريق أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه بتغلبه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنها ملعب ويمبلي الشهير في لندن مساء اليوم السبت.

وافتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل لفريق تشيلسي بالدقيقة الـ5، ثم أدرك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التعادل في مناسبة أولى لفريق أرسنال من علامة الجزاء (28)، ثم عاد ليسجل هدف إحراز اللقب في الدقيقة الـ67.

ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ73 بعد تعرُّض لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التتويج أنقذ أرسنال موسمه الكروي بضمانه المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل بعد أن فشل في ضمان مشاركة أوروبية من بوابة منافسات الدوري الذي أكمله في المركز الثامن.

يُذكر أن فريق أرسنال هو الأكثر تتويجًا بهذه المسابقة، وسيواجه في نهائي كأس الدرع الخيرية فريق ليفربول بطل الدوري يوم السبت 29 أغسطس.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
10:10 PM

للمرة الـ14 في تاريخه.. أرسنال يتوَّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج فريق أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في تاريخه بتغلبه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنها ملعب ويمبلي الشهير في لندن مساء اليوم السبت.

وافتتح الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل لفريق تشيلسي بالدقيقة الـ5، ثم أدرك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التعادل في مناسبة أولى لفريق أرسنال من علامة الجزاء (28)، ثم عاد ليسجل هدف إحراز اللقب في الدقيقة الـ67.

ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ73 بعد تعرُّض لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التتويج أنقذ أرسنال موسمه الكروي بضمانه المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل بعد أن فشل في ضمان مشاركة أوروبية من بوابة منافسات الدوري الذي أكمله في المركز الثامن.

يُذكر أن فريق أرسنال هو الأكثر تتويجًا بهذه المسابقة، وسيواجه في نهائي كأس الدرع الخيرية فريق ليفربول بطل الدوري يوم السبت 29 أغسطس.

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