بعد تراجع وفيات "كورونا".. متاجر بريطانيا تستأنف نشاطها

يعمل بها قرابة 1.3 مليون شخص

بات مسموحاً لكافة المتاجر في إنجلترا الاثنين استئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة، تحمل أهمية كبيرة لاقتصاد البلاد المتضرر بشدة من تداعيات وباء كوفيد-19.

وبدأت الحكومة، مع ملاحظة تراجع في أعداد الوفيات والحالات التي تستدعي الاستشفاء، بتخفيف القيود في إنجلترا، وسمحت منذ مطلع يونيو (حزيران)، بفتح جزئي للمدارس، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق وشركات بيع السيارات، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبات اعتباراً من اليوم مسموحاً لآلاف المتاجر "غير الأساسية"، كتلك التي تبيع الثياب والكتب والمعدات الإلكترونية، فتح أبوابها، فضلاً عن حدائق الحيوانات وحدائق السفاري ودور السينما في الهواء الطلق وأماكن العبادة لكن فقط للصلاة بشكل فردي.

وأصبح وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في المتاجر، مع ذلك، كان لا بد على المتاجر أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن، كالتنظيف المتكرر لمواقعها ووضع علامات على الأرضيات تحثّ الناس على الحفاظ على مسافة في ما بينهم.

ويحمل فتح المتاجر أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، الذي تضرر بشدة جراء تداعيات الجائحة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20,4% في أبريل (نيسان)، الشهر الأول الذي طبق فيه العزل التام.

وتوظف متاجر التجزئة غير الأساسية 1,3 مليون شخص في البلاد، وتضخ 46,6 مليار جنيه إسترليني كل عام في اقتصادها.