يوري ليريو يقود خط هجوم الفيحاء حتى نهاية الموسم

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع لاعب خط الهجوم البرازيلي قادماً من نادي النصر الإماراتي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع بند أفضلية شراء عقد اللاعب للفيحاء.

وقد جرت مراسم التوقيع بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأستاذ محمد الدهش.

البرازيلي يوري مواليد سبتمبر 1995، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي آفاي البرازيلي، ثم انتقل إلى نادي زوريا لوهانسك الأوكراني؛ حيث لعب معه 30 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع هدفين ، بعد ذلك انتقل إلى نادي النصر الإماراتي في صيف 2018-2019 ولعب معه مباراتين واستطاع تسجيل هدف وصناعة هدف.