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فضيحة رشاوى "حمد- باركليز" إلى المحاكمة في لندن.. تآمر عنوانه 3 مسؤولين

عمليات مشبوهة ومخالفات خطيرة كلّفت أموالاً ضخمة تحمّلها "دافعو الضرائب"

تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة 3 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز في العاصمة البريطانية لندن، بشأن الاحتيال المصرفي مع قطر ورشاوى رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، في ذروة الأزمة المالية عام 2008؛ وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويتهم كل من "روجر جنكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بوث" بارتكاب مخالفات خطيرة، والتآمر، وعمليات مشبوهة كلّفت أموالاً ضخمة تَحَمّلتها وزارة الخزانة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

وحصل "باركليز" على إجمالي 11.8 مليار جنيه إسترليني في طرحين طارئين للأسهم في يونيو وأكتوبر 2008.

وأكد مكتب الرقابة المالية أن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع المستثمرين القطريين، بما في ذلك رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لم تتم بشكل صحيح وقانوني مطلقاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فضيحة رشاوى "حمد- باركليز" إلى المحاكمة في لندن.. تآمر عنوانه 3 مسؤولين
سبق

تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة 3 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز في العاصمة البريطانية لندن، بشأن الاحتيال المصرفي مع قطر ورشاوى رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، في ذروة الأزمة المالية عام 2008؛ وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويتهم كل من "روجر جنكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بوث" بارتكاب مخالفات خطيرة، والتآمر، وعمليات مشبوهة كلّفت أموالاً ضخمة تَحَمّلتها وزارة الخزانة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

وحصل "باركليز" على إجمالي 11.8 مليار جنيه إسترليني في طرحين طارئين للأسهم في يونيو وأكتوبر 2008.

وأكد مكتب الرقابة المالية أن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع المستثمرين القطريين، بما في ذلك رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لم تتم بشكل صحيح وقانوني مطلقاً.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:43 AM

فضيحة رشاوى "حمد- باركليز" إلى المحاكمة في لندن.. تآمر عنوانه 3 مسؤولين

عمليات مشبوهة ومخالفات خطيرة كلّفت أموالاً ضخمة تحمّلها "دافعو الضرائب"

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خالد علي - الرياض
2
4,354

تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة 3 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز في العاصمة البريطانية لندن، بشأن الاحتيال المصرفي مع قطر ورشاوى رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، في ذروة الأزمة المالية عام 2008؛ وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

ويتهم كل من "روجر جنكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بوث" بارتكاب مخالفات خطيرة، والتآمر، وعمليات مشبوهة كلّفت أموالاً ضخمة تَحَمّلتها وزارة الخزانة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

وحصل "باركليز" على إجمالي 11.8 مليار جنيه إسترليني في طرحين طارئين للأسهم في يونيو وأكتوبر 2008.

وأكد مكتب الرقابة المالية أن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع المستثمرين القطريين، بما في ذلك رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لم تتم بشكل صحيح وقانوني مطلقاً.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,680
10 مليارات ..

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