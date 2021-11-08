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أكد نية الترشح .. متى يحسم "ترامب" موقفه من خوض انتخابات 2024؟

أشار إلى ترقب عدد من الأشخاص لقراره

ذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أنه سينتظر على الأرجح إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، قبل أن يعلن رسمياً ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة عام 2024 أم لا.

وفي حديث حصري لقناة "فوكس نيوز" قال "ترامب": "أفكر في ذلك بالتأكيد وسنرى، وأعتقد أن الكثير من الناس سيكونون سعداء للغاية بالقرار، وربما سيعلنون ذلك بعد الانتخابات النصفية".

وأضاف: "الجدول الزمني مناسب جداً على الأرجح، وهذا لا يعني أنني سألتزم بالجدول الزمني للإعلان، فمن المحتمل أن يكون هذا مناسباً، لكن الكثير من الناس ينتظرون اتخاذ هذا القرار".

وتابع: "إن الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار، لأنهم لن يترشحوا إذا قررت الترشح"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أكد نية الترشح .. متى يحسم "ترامب" موقفه من خوض انتخابات 2024؟
سبق

ذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أنه سينتظر على الأرجح إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، قبل أن يعلن رسمياً ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة عام 2024 أم لا.

وفي حديث حصري لقناة "فوكس نيوز" قال "ترامب": "أفكر في ذلك بالتأكيد وسنرى، وأعتقد أن الكثير من الناس سيكونون سعداء للغاية بالقرار، وربما سيعلنون ذلك بعد الانتخابات النصفية".

وأضاف: "الجدول الزمني مناسب جداً على الأرجح، وهذا لا يعني أنني سألتزم بالجدول الزمني للإعلان، فمن المحتمل أن يكون هذا مناسباً، لكن الكثير من الناس ينتظرون اتخاذ هذا القرار".

وتابع: "إن الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار، لأنهم لن يترشحوا إذا قررت الترشح"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
08:56 PM

أكد نية الترشح .. متى يحسم "ترامب" موقفه من خوض انتخابات 2024؟

أشار إلى ترقب عدد من الأشخاص لقراره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، أنه سينتظر على الأرجح إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، قبل أن يعلن رسمياً ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة عام 2024 أم لا.

وفي حديث حصري لقناة "فوكس نيوز" قال "ترامب": "أفكر في ذلك بالتأكيد وسنرى، وأعتقد أن الكثير من الناس سيكونون سعداء للغاية بالقرار، وربما سيعلنون ذلك بعد الانتخابات النصفية".

وأضاف: "الجدول الزمني مناسب جداً على الأرجح، وهذا لا يعني أنني سألتزم بالجدول الزمني للإعلان، فمن المحتمل أن يكون هذا مناسباً، لكن الكثير من الناس ينتظرون اتخاذ هذا القرار".

وتابع: "إن الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار، لأنهم لن يترشحوا إذا قررت الترشح"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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