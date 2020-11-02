بالفيديو.. تعرف ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية خلال زيارته لمسجد قباء؟

آل الشيخ: القيادة لم تقصر في العناية ببيوت الله وإن كان هناك تقصير فمن المنفذين

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إن أي تقصير يحصل من العاملين في العناية بالمساجد لا يحقق أهداف القيادة الرشيدة بأن تكون بيوت الله على المستوى اللائق بها ولو كان مني شخصياً أرجوكم ألاّ تبخلوا علينا, مشيراً بأن ولاة الأمر لم يقصروا في شيء.



جاء ذلك خلال جولة الوزير آل الشيخ التفقدية لمسجد قباء في المدينة المنورة؛ للوقوف على جاهزيته، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتقى من خلاله بعدد من أئمة وخطباء المسجد وعدد من الزائرين والمصلين.





وقال الوزير آل الشيخ إن ولاة الأمر لم يقصروا في شيء وإن كان هناك تقصير فهو من المنفذين ونحن منهم, طالباً منهم تزويده بالمقترحات والأفكار التي من شأنها تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات المقدمة لبيوت الله عز وجل.



وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجيهات السامية الكريمة للوزراء وكبار المسؤولين بالدولة بالقيام بزيارات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ للاطلاع على سير العمل، وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف ورؤية المملكة 2030.