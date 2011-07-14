"بر جازان" تواصل توزيع السلال الغذائية على مستفيديها خلال أيام

تزامنًا مع موسم الحج

صرح رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجازان يحيى عوض بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء في توزيعها على مستفيدي الجمعية، وذلك في إطار دورها الريادي في مد جسور التواصل الدائم بين المحسنين والجمعية، حيث حرصت الجمعية على تقديم المواد الغذائية ذات الأصناف المتميزة والجودة العالية، لتوزيعها على المستفيدين من خدماتها تزامنًا مع موسم الحج.

وقال أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن حسن علاوي، إن عبارات الشكر والثناء تعجز أن تصف أهل الجود والسخاء ممن دعم مسيرة الجمعية في العطاء والإحسان لخدمة مستفيديها، فلهم منا كل العرفان وأصدق الدعاء، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك لهم فيما قدموه من عطاء وأخلف عليهم فيما معهم بالنماء فإنه سبحانه كريم العطايا والسخاء.

وأشار "العلاوي"، إلى أن مؤشرات الأداء في الجمعية تتقدم بمؤشر تصاعدي ونمو لتأدية واجبها الإنساني النبيل، الذي تستمده من رؤيتها ورسالتها التي تستمدها من رؤية مملكتنا الغالية 2030 مما نتج عنه توطيد العلاقة أكثر فأكثر بين المجتمع والجمعية، وزادت من أواصر المحبة والود والثقة المتبادلة، لتترك الجمعية بصماتها الواضحة في كل زاوية ومكان من أرجاء جازان.