80 مليونًا.. قيمة 600 صفقة في مهرجان ولي العهد للهجن

قبل انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن، بما يزيد على 30 يومًا، بدأ سوق بيع وشراء "المطايا" المشاركة في الأدوار التمهيدية في المهرجان، أو الأدوار النهائية التي تنطلق أشواطها في الثاني من سبتمبر المقبل، بعمليات تجاوزت أكثر من 600 عملية نقل ملكية بين الملاك والمشاركين، وبقرابة 80 مليون ريال.

وقال محمود البلوي رئيس اللجنة الفنية في المهرجان: "يُعد مهرجان ولي العهد الوحيد في العالم الذي لا تحدد فيه أسعار صفقات شراء وبيع المطايا، بحد أدنى أو حد أعلى، دورنا في اللجنة الفنية توثيق نقل الملكية وتثبيت المبلغ، والتأكد من سلامة الإجراءات".

وأضاف: "عملية النقل تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية؛ حيث يتم إخبار البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات".

وأكد "البلوي" أن الشريحة الإلكترونية الموجودة في المطية، مثل الملف لدى الاتحاد السعودي للهجن، وقال: "اشتراطات نقل الملكية تحتاج إلى هوية البائع والمشتري، وعضوية في الاتحاد، إضافة إلى توثيق المبلغ المدفوع؛ حيث تتألف بيانات الشريحة الإلكترونية من: العمر، الجنس، الدولة، ومعلومات المالك والمضمر".

وأوضح "البلوي" أنهم وثّقوا أكثر من 600 عملية نقل ملكية حتى أمس، وقال: "تراوحت أسعار الصفقات من 600 ألف ريال كأقل مبلغ عملية تم توثيقها، ووصلت الصفقة الأكبر إلى 2.2 مليون ريال، وأكثر مبلغ تراوح في الصفقات ما بين 1.2 مليون إلى مليوني ريال".

وأضاف: "المرحلة التمهيدية هي الفترة الذهبية لإبرام الصفقات، قد تنقل الملكية للمطية الواحدة لأكثر من مرة، وقد تبدأ السباق بمالك وتنهيه بمالك آخر، وحدث ذلك 50 مرة، أيضًا في يوم واحد من الأدوار التمهيدية تم إبرام صفقات عمليات بقيمة 20 مليون ريال".

وختم البلوي حديثه: "أتوقع أن تصل قيمة الصفقات في ختام المهرجان لأكثر من 100 مليون، وأكثر من 700 عملية".