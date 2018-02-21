ولي العهد يستعرض سُبل تعزيز العلاقات مع مستشار الأمن القومي الأفغاني

خلال لقاء ثنائي بالرياض حضره مسؤولون من البلدَيْن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف أثمر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة، وسُبل تعزيزها، وجهود البلدَيْن في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب رئيس الاستخبارات العامةأحمد عسيري، ومستشار الأمن الوطني محمد الغفيلي، وسفير أفغانستان لدى السعودية جلال كريم.