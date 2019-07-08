ثمن نهائي "إفريقيا": مباراتان من العيار الثقيل وظهور للمنتخب "التونسي"

تُستكمل الاثنين منافسات الدور ثُمن النهائي بكأس أمم إفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل، المتعة والتشويق سيكونان حاضرَين فيهما؛ إذ سيظهر منتخب تونس في مواجهة غانا فيما يلتقي مالي مع ساحل العاج.

مالي x ساحل العاج

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض علمًا بأن مالي تأهلت بعدما احتلت المركز الأول في مجموعتها الخامسة فيما جاءت ساحل العاج في المركز الثاني في مجموعتها الرابعة.

تونس x غانا

تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الرياض علمًا بأن المنتخب التونسي تأهل بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته الخامسة فيما تأهل غانا بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته السادسة.

