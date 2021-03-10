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شاهد.. إنجاز 98 % من جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بمكة

"الجزء الثاني" من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نسبة إنجاز جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بلغت 98 %.

وقالت "الهيئة": "مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة (الجزء الثاني) من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم جارٍ فيه العمل على تنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بنسبة إنجاز 98٪".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إنجاز 98 % من جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بمكة
سبق

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نسبة إنجاز جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بلغت 98 %.

وقالت "الهيئة": "مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة (الجزء الثاني) من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم جارٍ فيه العمل على تنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بنسبة إنجاز 98٪".

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
10:40 PM

شاهد.. إنجاز 98 % من جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بمكة

"الجزء الثاني" من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,964

كشفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نسبة إنجاز جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بلغت 98 %.

وقالت "الهيئة": "مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة (الجزء الثاني) من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم جارٍ فيه العمل على تنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج بنسبة إنجاز 98٪".

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