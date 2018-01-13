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"العثيمين" يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس

أمين التعاون الإسلامي سأل الله أن يديم على السلطنة وشعبها الأمن

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان.
وسأل المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وفاة السلطان قابوس بن سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان.
وسأل المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
03:35 PM

"العثيمين" يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس

أمين التعاون الإسلامي سأل الله أن يديم على السلطنة وشعبها الأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان.
وسأل المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

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