أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان. وسأل المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

"العثيمين" يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-11 أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان.

وسأل المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.



11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 03:35 PM

"العثيمين" يعزي الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس أمين التعاون الإسلامي سأل الله أن يديم على السلطنة وشعبها الأمن





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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه ومواساته للعائلة المالكة والشعب العُماني، والأمتين العربية والإسلامية في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان.

وسأل المولى عزّ وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويديم على سلطنة عُمان وشعبها الأمن والاستقرار.

