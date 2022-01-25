النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسحل " يجري اتصالاً برئيس بعثة المنتخب العماني ويطمئن على سلامتها

بعد إصابة ثلاثة بفيروس كورونا

أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الاتحاد العماني محسن المسروري رئيس بعثة المنتخب العماني المتواجدة حالياً في جدة استعداداً لملاقاة الأخضر في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


واطمأن رئيس الاتحاد السعودي على سلامة بعثة المنتخب العماني الشقيق التي أعلنت عن 3 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفها بعد المسحة التي أجريت لأفرادها لدى وصولهم إلى المملكة، أمس الأحد.

وأعرب المسحل عن تمنياته بالشفاء العاجل للثلاثي المصاب، وبطيب إقامة بعثة المنتخب العماني الشقيق في بلدهم الثاني المملكة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"المسحل " يجري اتصالاً برئيس بعثة المنتخب العماني ويطمئن على سلامتها
سبق

أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الاتحاد العماني محسن المسروري رئيس بعثة المنتخب العماني المتواجدة حالياً في جدة استعداداً لملاقاة الأخضر في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


واطمأن رئيس الاتحاد السعودي على سلامة بعثة المنتخب العماني الشقيق التي أعلنت عن 3 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفها بعد المسحة التي أجريت لأفرادها لدى وصولهم إلى المملكة، أمس الأحد.

وأعرب المسحل عن تمنياته بالشفاء العاجل للثلاثي المصاب، وبطيب إقامة بعثة المنتخب العماني الشقيق في بلدهم الثاني المملكة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
10:15 PM

"المسحل " يجري اتصالاً برئيس بعثة المنتخب العماني ويطمئن على سلامتها

بعد إصابة ثلاثة بفيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,307

أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الاتحاد العماني محسن المسروري رئيس بعثة المنتخب العماني المتواجدة حالياً في جدة استعداداً لملاقاة الأخضر في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.


واطمأن رئيس الاتحاد السعودي على سلامة بعثة المنتخب العماني الشقيق التي أعلنت عن 3 إصابات بفيروس كورونا داخل صفوفها بعد المسحة التي أجريت لأفرادها لدى وصولهم إلى المملكة، أمس الأحد.

وأعرب المسحل عن تمنياته بالشفاء العاجل للثلاثي المصاب، وبطيب إقامة بعثة المنتخب العماني الشقيق في بلدهم الثاني المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,883
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة