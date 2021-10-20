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باحثة تطالب بالتحرّي عن القضايا الجنائية كشرط للزواج

أكّدت أن هذه الخطوة ستسهم في خفض معدلات الطلاق

دعت الباحثة القانونية جوهرة الجهني؛ إلى إدراج التحرّي عن القضايا الجنائية كشرط ضمن تحليل الزواج؛ حيث يتعامل بموجبها مأذونو الأنكحة.

وقالت "الجهني"؛ لـ "سبق": هناك دراسات توضح ازدياد عدد حالات الطلاق، ولذا كان دور المهتمين من مفكرين وباحثين ومثقفين ينصب على معرفة أسباب الطلاق وتفادي مؤشر ارتفاعه.

وأضافت: كشف البحث أن من ضمن أسباب الطلاق وجود قضايا جنائية على أحد الطرفين.

وتساءلت: لماذا لا يدرج في برنامج التأهيل للزواج بعد موافقة الطرفين، التحرّي عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحقيق الأمن الأسري والمجتمعي وخفض معدلات الطلاق؟

وقالت "الجهني": تطلعات المملكة تبدأ من استقرار الأسرة ونشر الوعي وتأهيل الشباب وخفض حالات الطلاق.

القضايا الجنائية تحليل الزواج مأذونو الأنكحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحثة تطالب بالتحرّي عن القضايا الجنائية كشرط للزواج
سبق

دعت الباحثة القانونية جوهرة الجهني؛ إلى إدراج التحرّي عن القضايا الجنائية كشرط ضمن تحليل الزواج؛ حيث يتعامل بموجبها مأذونو الأنكحة.

وقالت "الجهني"؛ لـ "سبق": هناك دراسات توضح ازدياد عدد حالات الطلاق، ولذا كان دور المهتمين من مفكرين وباحثين ومثقفين ينصب على معرفة أسباب الطلاق وتفادي مؤشر ارتفاعه.

وأضافت: كشف البحث أن من ضمن أسباب الطلاق وجود قضايا جنائية على أحد الطرفين.

وتساءلت: لماذا لا يدرج في برنامج التأهيل للزواج بعد موافقة الطرفين، التحرّي عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحقيق الأمن الأسري والمجتمعي وخفض معدلات الطلاق؟

وقالت "الجهني": تطلعات المملكة تبدأ من استقرار الأسرة ونشر الوعي وتأهيل الشباب وخفض حالات الطلاق.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:11 PM

باحثة تطالب بالتحرّي عن القضايا الجنائية كشرط للزواج

أكّدت أن هذه الخطوة ستسهم في خفض معدلات الطلاق

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
67
12,487

دعت الباحثة القانونية جوهرة الجهني؛ إلى إدراج التحرّي عن القضايا الجنائية كشرط ضمن تحليل الزواج؛ حيث يتعامل بموجبها مأذونو الأنكحة.

وقالت "الجهني"؛ لـ "سبق": هناك دراسات توضح ازدياد عدد حالات الطلاق، ولذا كان دور المهتمين من مفكرين وباحثين ومثقفين ينصب على معرفة أسباب الطلاق وتفادي مؤشر ارتفاعه.

وأضافت: كشف البحث أن من ضمن أسباب الطلاق وجود قضايا جنائية على أحد الطرفين.

وتساءلت: لماذا لا يدرج في برنامج التأهيل للزواج بعد موافقة الطرفين، التحرّي عن طريق مركز المعلومات الوطني لتحقيق الأمن الأسري والمجتمعي وخفض معدلات الطلاق؟

وقالت "الجهني": تطلعات المملكة تبدأ من استقرار الأسرة ونشر الوعي وتأهيل الشباب وخفض حالات الطلاق.

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