بوتين يأمر بانسحاب القوات الروسية من سوريا

زار قاعدة حميميم العسكرية والتقى بشار الأسد

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن الرئيس فلاديمير بوتن؛ زار صباح الإثنين، قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد.

وذكرت "تاس"، أن بوتن زار قاعدة حميميم الروسية في سوريا بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أنه كان في استقباله بشار الأسد؛ ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو؛ وقائد القوات الروسية في سوريا سيرغي سوروفيكين.

من جهتها، قالت "رويترز" إن بوتن؛ أمر بسحب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سوريا.

وقال الرئيس الروسي إن "القوات الروسية والسورية دمّرت واحدة من أقوى الجماعات الإرهابية العالمية خلال نحو عامين فقط".

وتابع "إذا رفع الإرهابيون رؤوسهم في سوريا فستلاحقهم روسيا بضربات قوية"

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن الجيش الروسي "أنجز" المهمة في سوريا، وأن هذا البلد "تحرّر بالكامل" من مسلحي تنظيم "داعش" المتطرف.

وتدعم روسيا القوات السورية الحكومية وميليشيات إيرانية في معاركها ضدّ "داعش"، وتوفر لهم غطاءً جوياً في شرق دير الزور، حيث لا يزال يتحصن مسلحون من "داعش".