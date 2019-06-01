أعلنت سجون منطقة عسير، أن من لديه سجين محدد ويريد التبرع له، ولم تظهر بياناته في خدمة "فرجت" بنظام أبشر، يمكنه الاتصال على الرقم المجاني 290005999 للتنسيق حول التبرع له والمساهمة في إنهاء قضيته المالية.

"سجون عسير" تضع بدائل للتبرع لغير المسجلين بـ"أبشر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-01 أعلنت سجون منطقة عسير، أن من لديه سجين محدد ويريد التبرع له، ولم تظهر بياناته في خدمة "فرجت" بنظام أبشر، يمكنه الاتصال على الرقم المجاني 290005999 للتنسيق حول التبرع له والمساهمة في إنهاء قضيته المالية.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 01:59 PM

اخر تعديل 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 11:40 AM

"سجون عسير" تضع بدائل للتبرع لغير المسجلين بـ"أبشر" لمن لديه سجين يريد التبرع له ولم تظهر بياناته بـ"فرجت"





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أعلنت سجون منطقة عسير، أن من لديه سجين محدد ويريد التبرع له، ولم تظهر بياناته في خدمة "فرجت" بنظام أبشر، يمكنه الاتصال على الرقم المجاني 290005999 للتنسيق حول التبرع له والمساهمة في إنهاء قضيته المالية.