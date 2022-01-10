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البنك الأهلي السعودي يعلن: نعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي

عبر شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين من الداخل والخارج

أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021م عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة .

وقال البنك في بيان له على موقع "تداول"، إنه قام بتعيين كل من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وتابع: سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وكشف البنك أن الهدف من الطرح تلبية أغراض البنك التجارية العامة وأهدافه المالية والاستراتيجية موضحًا أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتًا إلى أنه سيُعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقبل أيام أعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، الانتهاء من إجراءات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، التي تُعدّ أضخم وأسرع عملية اندماج في تاريخ المنطقة، والتي من شأنها تأسيس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي السعودي على المستوى العالمي.

وكشف البنك أنه قد أتم بنجاح إنجاز كافة مراحل خارطة الطريق لعملية الاندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في المملكة بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأسمال قدرها 44 مليار ريال سعودي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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البنك الأهلي السعودي يعلن: نعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي
سبق

أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021م عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة .

وقال البنك في بيان له على موقع "تداول"، إنه قام بتعيين كل من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وتابع: سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وكشف البنك أن الهدف من الطرح تلبية أغراض البنك التجارية العامة وأهدافه المالية والاستراتيجية موضحًا أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتًا إلى أنه سيُعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقبل أيام أعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، الانتهاء من إجراءات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، التي تُعدّ أضخم وأسرع عملية اندماج في تاريخ المنطقة، والتي من شأنها تأسيس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي السعودي على المستوى العالمي.

وكشف البنك أنه قد أتم بنجاح إنجاز كافة مراحل خارطة الطريق لعملية الاندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في المملكة بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأسمال قدرها 44 مليار ريال سعودي.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
04:10 PM
اخر تعديل
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
10:43 PM

البنك الأهلي السعودي يعلن: نعتزم إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي

عبر شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين من الداخل والخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021م عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة .

وقال البنك في بيان له على موقع "تداول"، إنه قام بتعيين كل من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وتابع: سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وكشف البنك أن الهدف من الطرح تلبية أغراض البنك التجارية العامة وأهدافه المالية والاستراتيجية موضحًا أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتًا إلى أنه سيُعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقبل أيام أعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، الانتهاء من إجراءات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، التي تُعدّ أضخم وأسرع عملية اندماج في تاريخ المنطقة، والتي من شأنها تأسيس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي السعودي على المستوى العالمي.

وكشف البنك أنه قد أتم بنجاح إنجاز كافة مراحل خارطة الطريق لعملية الاندماج، التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في المملكة بأصول تجاوزت 900 مليار ريال، وقاعدة رأسمال قدرها 44 مليار ريال سعودي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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